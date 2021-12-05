https://tr.sputniknews.com/20211205/ak-parti-sozcusu-celik-kadinlar-icin-mucadele-etmeye-devam-edecegiz-1051460910.html

AK Parti Sözcüsü Çelik: Kadınlar için mücadele etmeye devam edeceğiz

AK Parti Sözcüsü Çelik: Kadınlar için mücadele etmeye devam edeceğiz

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, 'Dünya Kadın Hakları Günü' nedeniyle yayınladığı mesajında "Kadınlar için mücadele etmeye devam... 05.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-05T15:40+0300

2021-12-05T15:40+0300

2021-12-05T15:40+0300

türkiye

ömer çelik

kadın hakları

twitter

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/08/17/1048262398_0:62:1201:737_1920x0_80_0_0_0461b86055b18350107c682fc5ddcd05.jpg

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medya hesabından yayımladığı mesajında, şiddete uğrayan, ötekileştirilen, haklarından mahrum bırakılan, göç yollarında hayat mücadelesi veren, terörün zulmüne uğrayan kadınlar için mücadele etmeye devam edeceklerini bildirdi.Türkiye'de kadınlara seçme ve seçilme hakkının verilmesinin 87. yıl dönümünü tebrik eden Çelik, şunları kaydetti:"5 Aralık Dünya Kadın Hakları Günü kutlu olsun. Atatürk'ün büyük vizyonu ile kadınlarımız dünyadaki pek çok ülkenin kadınlarından önce bu hakka kavuştular. Kadınlarımızın elde ettiği hakları, ülkemiz ve insanımız için büyük değerlere dönüştürdüklerine dünya defalarca şahit oldu.Cumhurbaşkanımız, siyasi hayatının her safhasında kadınların siyaset ve toplum hayatında güçlü yer edinmelerine büyük önem verdi. AK Parti iktidarları döneminde, kadınların haklarının güçlenmesi ve gelişmesi için devasa adımlar atıldı. Kadınların gücünün, insanın gücü olduğunu bilerek çalışmaya devam ediyoruz. Şiddete uğrayan, ötekileştirilen, haklarından mahrum bırakılan, göç yollarında hayat mücadelesi veren, terörün zulmüne uğrayan kadınlar için mücadele etmeye devam edeceğiz."

türkiye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

ömer çelik, kadın hakları, twitter