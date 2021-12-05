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Belçika’daki koronavirüs protestolarında polis, göstericilere müdahale etti
Belçika’daki koronavirüs protestolarında polis, göstericilere müdahale etti
Belçika’nın başkenti Brüksel’de polis, hükümetin uyguladığı koronavirüs (Kovid-19) önlemlerini protestosuna göz yaşartıcı gaz ve tazyikli su ile müdahale etti. 05.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-05T20:53+0300
2021-12-05T20:53+0300
koronavirüs
belçika
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Belçika’da Kovid-19 vakalarında yaşanan artış ve Omicron mutasyonu nedeniyle hükümet geçtiğimiz günlerde salgına karşı alınan önlemleri sıkılaştırmıştı. Kısıtlamaları protesto etmek amacıyla başkenti Brüksel’de yüzlerce kişi sokağa indi.Göstericiler, ellerinde “Özgürlük” ve "Özgürlüğümüz, haklarımız ve çocuklarımız için birleşelim" yazılı pankartlar ile Avrupa Birliği’nin (AB) Genel Merkezi’ne yürüdü.Barışçıl başlayan gösterilerde yer yer tansiyon yükselirken, polis, göstericilere göz yaşartıcı gaz ve tazyikli suyla müdahale etti. Başkent sokakları savaş alanına döndü.Başbakan Alexander de Croo cuma günü yaptığı açıklamada, 26 Kasım’da açıklanan kısıtlamalara ek olarak okul öncesi eğitim veren okullar ile ilkokulların Noel tatilinden bir hafta önce, 20 Aralık'ta kapatılacağını ve ortaokulların ise hibrit eğitim düzenine geçeceğini duyurmuştu. 6 Aralık'tan itibaren 6 yaşından büyük öğrencilerin de maske takmaya başlayacağını açıklayan Croo, 200'den fazla kişinin katıldığı etkinliklerin yasaklandığını ve söz konusu sayının altındaki etkinlerde ise Kovid-19 Belgesi ve maskenin zorunlu olacağını ifade etmişti.Belçika’da 26 Kasım’da açıklanan kararlar da ise, tüm restoran ve bar gibi işletmelerde bir masaya en fazla 6 kişinin oturmasına izin verileceği ve söz konusu işletmelerin en geç 23.00’de kapatılacağı bildirilmişti. Gece kulüpleri ise bir sonraki duyuruya kadar kapalı kalacağı ifade edilmiş, spor müsabakalarına seyirci alınmayacağı açıklanmıştı.Belçika’da bir önceki haftaya kıyasla vaka sayısı yüzde 6 artarken, günlük ortalama 17 bin 862 vaka bildirildi. Hastaneye yapılan başvurular yüzde 4 arttı ve 821’i yoğun bakımda olmak üzere 3 bin 700'den fazla kişinin Kovid-19 nedeniyle hastanede tedavi altında olduğu bildirildi. Belçika’da salgının başından bu yana 1 milyon 827 bin 467 kişide Kovid-19 tespit edilirken, virüs nedeniyle bugüne kadar 27 bin 167 kişi hayatını kaybetti.Öte yandan Belçika, Avrupa’da Kovid-19’un Omicron mutasyonu tespit edilen ilk ülke olmuştu.
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Belçika’daki koronavirüs protestolarında polis, göstericilere müdahale etti

20:53 05.12.2021
© REUTERS / OLIVIER HOSLETBelçika’nın başkenti Brüksel’de polis, hükümetin uyguladığı koronavirüs (Kovid-19) önlemlerini protestosuna göz yaşartıcı gaz ve tazyikli su ile müdahale etti.
Belçika’nın başkenti Brüksel’de polis, hükümetin uyguladığı koronavirüs (Kovid-19) önlemlerini protestosuna göz yaşartıcı gaz ve tazyikli su ile müdahale etti. - Sputnik Türkiye, 1920, 05.12.2021
© REUTERS / OLIVIER HOSLET
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Belçika’nın başkenti Brüksel’de polis, hükümetin uyguladığı koronavirüs (Kovid-19) önlemlerini protestosuna göz yaşartıcı gaz ve tazyikli su ile müdahale etti.
Belçika’da Kovid-19 vakalarında yaşanan artış ve Omicron mutasyonu nedeniyle hükümet geçtiğimiz günlerde salgına karşı alınan önlemleri sıkılaştırmıştı. Kısıtlamaları protesto etmek amacıyla başkenti Brüksel’de yüzlerce kişi sokağa indi.
Göstericiler, ellerinde “Özgürlük” ve "Özgürlüğümüz, haklarımız ve çocuklarımız için birleşelim" yazılı pankartlar ile Avrupa Birliği’nin (AB) Genel Merkezi’ne yürüdü.
Barışçıl başlayan gösterilerde yer yer tansiyon yükselirken, polis, göstericilere göz yaşartıcı gaz ve tazyikli suyla müdahale etti. Başkent sokakları savaş alanına döndü.
Başbakan Alexander de Croo cuma günü yaptığı açıklamada, 26 Kasım’da açıklanan kısıtlamalara ek olarak okul öncesi eğitim veren okullar ile ilkokulların Noel tatilinden bir hafta önce, 20 Aralık'ta kapatılacağını ve ortaokulların ise hibrit eğitim düzenine geçeceğini duyurmuştu. 6 Aralık'tan itibaren 6 yaşından büyük öğrencilerin de maske takmaya başlayacağını açıklayan Croo, 200'den fazla kişinin katıldığı etkinliklerin yasaklandığını ve söz konusu sayının altındaki etkinlerde ise Kovid-19 Belgesi ve maskenin zorunlu olacağını ifade etmişti.
Belçika’da 26 Kasım’da açıklanan kararlar da ise, tüm restoran ve bar gibi işletmelerde bir masaya en fazla 6 kişinin oturmasına izin verileceği ve söz konusu işletmelerin en geç 23.00’de kapatılacağı bildirilmişti. Gece kulüpleri ise bir sonraki duyuruya kadar kapalı kalacağı ifade edilmiş, spor müsabakalarına seyirci alınmayacağı açıklanmıştı.
Belçika’da bir önceki haftaya kıyasla vaka sayısı yüzde 6 artarken, günlük ortalama 17 bin 862 vaka bildirildi. Hastaneye yapılan başvurular yüzde 4 arttı ve 821’i yoğun bakımda olmak üzere 3 bin 700'den fazla kişinin Kovid-19 nedeniyle hastanede tedavi altında olduğu bildirildi. Belçika’da salgının başından bu yana 1 milyon 827 bin 467 kişide Kovid-19 tespit edilirken, virüs nedeniyle bugüne kadar 27 bin 167 kişi hayatını kaybetti.
Öte yandan Belçika, Avrupa’da Kovid-19’un Omicron mutasyonu tespit edilen ilk ülke olmuştu.
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