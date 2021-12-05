https://tr.sputniknews.com/20211205/esinin-masaya-koydugu-camasir-suyunu-su-zannedip-icti-yogun-bakima-alindi-1051459930.html

Eşinin masaya koyduğu çamaşır suyunu su zannedip içti: Yoğun bakıma alındı

Eşinin masaya koyduğu çamaşır suyunu su zannedip içti: Yoğun bakıma alındı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde eşinin su bardağına koyduğu çamaşır suyunu içen yabancı uyruklu şahıs hastanelik oldu. Polis olayla ilgili inceleme başlattı. 05.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-05T14:50+0300

2021-12-05T14:50+0300

2021-12-05T14:50+0300

yaşam

bursa

inegöl

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Olay, Kemalpaşa Mahallesi Pırlanta Sokak'taki bir evde meydana geldi. Evde temizlik yapan eşi Ayşe'nin su bardağına doldurup masa üstüne koyduğu çamaşır suyunu su zannederek içen Muhammed Faddawi bir anda fenalaştı.Fenalaşan genç adam olay yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yoğun bakım ünitesine alınan şahsın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

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bursa, inegöl