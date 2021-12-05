https://tr.sputniknews.com/20211205/istanbulun-bircok-noktasinda-yogun-koku-alarmi-igdas-dogalgaz-kaynakli-degil-aciklamasi-yapti-1051465594.html

İstanbul’un birçok noktasında ‘yoğun koku’ alarmı: İGDAŞ, 'doğalgaz kaynaklı değil' açıklaması yaptı

İstanbul’un birçok noktasında ‘yoğun koku’ alarmı: İGDAŞ, 'doğalgaz kaynaklı değil' açıklaması yaptı

İstanbul’da Anadolu Yakası'nın birçok noktasında yoğunlaşan koku, vatandaşları tedirgin etti. Konuya ilişkin açıklama yapan İGDAŞ ekipleri, kokunun doğal gaz... 05.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-05T21:14+0300

2021-12-05T21:14+0300

2021-12-05T21:24+0300

türkiye

istanbul

igdaş

koku

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İstanbul’un Maltepe, Karta ve Kartal ilçelerinde akşam saatlerinde meydana gelen yoğun koku vatandaşları tedirgin etti.Kokunun artması üzerine ihbarlar artarken İGDAŞ’dan konuya ilişkin açıklama geldi. Sosyal medya hesapları üzerinden vatandaşların şikayetlerini cevaplayan İGDAŞ, kokunun doğal gaz kaynaklarından kaynaklı bir koku olmadığını belirtti.Şu ana kadar kokunun nedeni belirlenemezken, kokunun tespitine ilişkin çalışmaların sürdüğü öğrenildi.Kartal bölgesinde koku hisseden Merve Yılmaz, “Pendik, Kartal bölgesinde akşam saatlerinde koku aldık. Bize doğal gaz kokusu gibi geldi. Kokunun kaynağının tam ne olduğunu bilmiyoruz” diye konuştu.

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istanbul, igdaş, koku