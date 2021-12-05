https://tr.sputniknews.com/20211205/nagehan-alci-asiyi-tesvik-etmek-istiyorsaniz-kapali-mekanlara-asi-zorunlulugu-getirin-1051461323.html

Nagehan Alçı: Aşıyı teşvik etmek istiyorsanız kapalı mekanlara aşı zorunluluğu getirin

Nagehan Alçı: Aşıyı teşvik etmek istiyorsanız kapalı mekanlara aşı zorunluluğu getirin

HaberTürk gazetesi yazarı Nagehan Alçı, "Sağlık Bakanlığına buradan sesleniyorum: Aşıyı teşvik etmek istiyorsanız kapalı mekanlara aşı zorunluluğu getirin"... 05.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-05T16:02+0300

2021-12-05T16:02+0300

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koronavirüs

türkiye

sağlık bakanlığı

nagehan alçı

kovid-19

koronavirüs aşısı

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Alçı, HaberTürk’te bugün yayınlanan yazısında Sağlık Bakanlığı’na çağrıda bulundu."Türkiye bir tek aşı konusunda özgürlükçü demokrat sanki. Tamam bu ülkenin liberal demokrasiye ihtiyacı var ama bu konuda değil!" diyen Alçı şu ifadeleri kullandı:"Sağlık Bakanlığına buradan sesleniyorum: Aşıyı teşvik etmek istiyorsanız kapalı mekanlara aşı zorunluluğu getirin. Aşılı olmayanlar restoranlara, otellere, müzelere, sinemalara giremesin.Bakın yalnızca Almanya değil birçok Avrupa ülkesi aşıyı adını koymadan zorunlu hale getirdi, getiriyor. Önceki gün Fransız bir arkadaşımla Beyoğlu’nda bir restoranda oturuyordum. Etrafına bakınıp şöyle dedi: “Nagehan biliyor musun, bu ülkeyi çok seviyorum ama hiç anlamıyorum. Maske konusunda başta Avrupa’nın hiçbir yerinde rastlayamayacağımız bir sorumlulukla davrandınız. Fransa’da, Almanya’da bu kadar yaygın bir kabul görmedi maske. Ama sizin sağlık otoriteleri aşı konusunda neden bu kadar gevşek? Bu baştaki yaklaşımınıza bir tezat değil mi?” Öyle hakikaten. Bizde aşı olup olmamak paşa gönlümüze kalmış. Olmayana da her şey serbest!"

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türkiye, sağlık bakanlığı, nagehan alçı, kovid-19, koronavirüs aşısı