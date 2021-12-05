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Senegal'de ilk kez Omikron varyantı tespit edildi
Senegal'de ilk kez Omikron varyantı tespit edildi
Senegal'de yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) Omikron varyantına ilk kez rastlandı. 05.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-05T18:19+0300
2021-12-05T18:19+0300
koronavirüs
senegal
koronavirüs
kovid-19
omikron
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Sağlık Araştırmaları Epidemiyolojik Gözetim ve Eğitim Enstitüsünden (IRESSEF) yapılan açıklamada, 58 yaşındaki hastanın Senegal'e bölge ülkelerinden birinden 22 Kasım'da geldiği bildirildi. Açıklamada, 24-25 Kasım'da başkent Dakar'da yaklaşık 300 kişinin katıldığı uluslararası bir organizasyona katılan vakanın, varyantın tespitinden sonra 4 Aralık'ta karantinaya alındığı bilgisi paylaşıldı.İki doz aşılı olan hastanın hiçbir belirti göstermediği vurgulanırken, ülkeden ayrılan yabancı uyruklu temaslı kişilere ulaşılmaya çalışıldığı kaydedildi. Yaklaşık 17 milyonluk Senegal'de salgının başından bu yana 74 bin 13 kişide Kovid-19'a rastlanırken, 1886 kişi de virüs nedeniyle yaşamını yitirdi.Ülkede bugüne kadar 1 milyon 328 bin 633 kişi aşılandı. Kasım sonunda ilk kez Güney Afrika'da tespit edilen Omicron varyantı kıtada Nijerya, Gana, Botsvana, Zambiya ve Zimbabve'de de görülmüştü.
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senegal, koronavirüs, kovid-19, omikron

Senegal'de ilk kez Omikron varyantı tespit edildi

18:19 05.12.2021
© AAsenegal - koronavirüs
senegal - koronavirüs - Sputnik Türkiye, 1920, 05.12.2021
© AA
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Senegal'de yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) Omikron varyantına ilk kez rastlandı.
Sağlık Araştırmaları Epidemiyolojik Gözetim ve Eğitim Enstitüsünden (IRESSEF) yapılan açıklamada, 58 yaşındaki hastanın Senegal'e bölge ülkelerinden birinden 22 Kasım'da geldiği bildirildi. Açıklamada, 24-25 Kasım'da başkent Dakar'da yaklaşık 300 kişinin katıldığı uluslararası bir organizasyona katılan vakanın, varyantın tespitinden sonra 4 Aralık'ta karantinaya alındığı bilgisi paylaşıldı.
İki doz aşılı olan hastanın hiçbir belirti göstermediği vurgulanırken, ülkeden ayrılan yabancı uyruklu temaslı kişilere ulaşılmaya çalışıldığı kaydedildi. Yaklaşık 17 milyonluk Senegal'de salgının başından bu yana 74 bin 13 kişide Kovid-19'a rastlanırken, 1886 kişi de virüs nedeniyle yaşamını yitirdi.
Ülkede bugüne kadar 1 milyon 328 bin 633 kişi aşılandı. Kasım sonunda ilk kez Güney Afrika'da tespit edilen Omicron varyantı kıtada Nijerya, Gana, Botsvana, Zambiya ve Zimbabve'de de görülmüştü.
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