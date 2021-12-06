https://tr.sputniknews.com/20211206/ak-partili-mahir-unal-bir-aksamda-uc-ayri-dizide-nasil-oluyor-da-uc-ayri-intihar-olayi-oluyor-1051468971.html

AK Partili Mahir Ünal: Bir akşamda üç ayrı dizide nasıl oluyor da üç ayrı intihar olayı oluyor

AK Partili Mahir Ünal: Bir akşamda üç ayrı dizide nasıl oluyor da üç ayrı intihar olayı oluyor

AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal, "Bir akşamda üç ayrı dizide nasıl oluyor da üç ayrı intihar olayı oluyor. Daha şiddeti saymıyorum. Sabahtan akşama kadar... 06.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-06T00:25+0300

2021-12-06T00:25+0300

2021-12-06T00:26+0300

türkiye

rtük

mahir ünal

şiddet

dizi

görev

medya

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Kahramanmaraş’ta faaliyet gösteren ulusal ve yerel basın mensupları ile düzenlenen programa katılan AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal, televizyon programlarında gösterilen şiddet olaylarının toplumun ruh sağlığını bozucu faktörler olduğunu söyledi. Hem dijital platformlarda hem de televizyon ekranlarında çocukların şiddeti izlediğini söyleyen Ünal, şu ifadeleri kullandı:Televizyonların sabahtan akşama şiddeti gösterdiğini ifade eden Ünal, RTÜK ve ilgili kurumları göreve davet etti. Dünya Sağlık Örgütü’nün konuyla ilgili uyarılarının olduğunu ve dikkate alınması gerektiğini söyleyen Ünal, “Geçen gün bir akşamda üç ayrı dizide üç ayrı intihar sahnesi vardı. RTÜK başkanımızı aradım dedim ki, ‘Bütün dünyada, Dünya Sağlık Örgütü dahil bununla ilgili Kod-5’i yayımladılar. Bir akşamda üç ayrı dizide nasıl oluyor da üç ayrı intihar olayı oluyor. Daha şiddeti saymıyorum. Sabahtan akşama kadar siz televizyonlarda ne gösteriyorsunuz şiddet gösteriyorsunuz. Bunun adı habercilik değil, bunun adı sorumsuzluktur. Sosyal sorumluluğu üstlenmemektir bunun adı. Biz şiddetin bir sarmala dönüştüğü bir toplumsal yapı istemiyoruz. Medyanın bu konuda sorumluluğunu üstlenmesini ve medyanın en azından ruh sağlığı açısından, en azından Dünya Sağlık Örgütü'nün bu konuda yaptığı uyarıları dikkate almasını izlenme, tıklanma ve reyting uğruna toplumun ruh sağlığını tehlikeye atmamasını diliyoruz ve istiyoruz. Bu konuda sorumlu olan kurumları da başta Radyo ve Televizyon Üst Kurulu olmak üzere göreve davet ediyoruz. Prime timeda izlenilirlik oranım yüksek olsun diye kimsenin toplumun ruh sağlığını tehlikeye atma hakkı bulunmamaktadır” diye konuştu.

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rtük, mahir ünal, şiddet, dizi, görev, medya