https://tr.sputniknews.com/20211206/gambiyada-barrow-yeniden-cumhurbaskani-secildi-1051471677.html

Gambiya'da Barrow yeniden Cumhurbaşkanı seçildi

Gambiya'da Barrow yeniden Cumhurbaşkanı seçildi

Gambiya'da 27 yıl aradan sonra sürgündeki eski Cumhurbaşkanı Yahya Jammeh olmadan 4 Aralık'ta yapılan cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Ulusal Halk Partisi (NPP)... 06.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-06T05:05+0300

2021-12-06T05:05+0300

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adama barrow

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Gambiya'da Bağımsız Seçim Komisyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, Barrow 457 bin 519 oy alarak yüzde 53 ile kazandı. Barrow'un cumhurbaşkanlığı yarışındaki en büyük rakibi ana muhalefetteki Birleşik Demokrat Partisi (UDP) lideri Ousainou Darboe ise 238 bin 253 oy aldı.Bağımsız Seçim Komisyonu Başkanı Alieu Momar Njai, yaptığı açıklamada, "Seçimlerde 457 bin 519 oy alan Adama Barrow'un Gambiya başkanlığına usulüne uygun olarak seçildiğini beyan ediyorum" dedi.Aralık 2016 seçimlerinde, muhalefet koalisyonunun lideri olarak görev yapan ve çok fazla göz önünde bir isim olmayan Barrow, sürgündeki Jammeh'i her şeye rağmen mağlup etmeyi başarmıştı.Gambiya'nın üçüncü Cumhurbaşkanı olan Barrow, önümüzdeki beş yıl boyunca görev yapacak.Yaklaşık 2,5 milyon nüfusa sahip Gambiya'da cumhurbaşkanlığı için 6 aday yarıştı.Jammeh, 22 Temmuz 1994'te askeri darbeyle Gambiya'da yönetimi devralmış ve 22 yıl boyunca ülkeyi yönetmişti.Yahya Jammeh, iktidarında işkence, tecavüz ve infaz gibi çeşitli hak ihlalleri iddialarıyla suçlanmış ve 1 Aralık 2016'daki cumhurbaşkanlığı seçiminde rakibi Adama Barrow'a yenilmişti.Sonuçları kabul etmeyen Jammeh, daha sonra iktidarı bırakması yönündeki çağrıları reddetmişti.Görevi Barrow'a 19 Ocak 2017'de devretmesi gereken Jammeh, 17 Ocak'ta 90 günlük olağanüstü hal (OHAL) ilan etmişti. Sonrasında baskılara dayanamayan Jammeh, 21 Ocak 2017'de ülkeden ayrılarak Ekvator Ginesi'ne gitmişti.Jammeh, mayısta ülkeye döneceğini duyurmuştu.

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