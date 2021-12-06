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https://tr.sputniknews.com/20211206/ingiltere-basbakani-boris-johnson-polis-uniformasiyla-uyusturucu-baskinina-katildi-1051503462.html
İngiltere Başbakanı Boris Johnson, polis üniformasıyla uyuşturucu baskınına katıldı
İngiltere Başbakanı Boris Johnson, polis üniformasıyla uyuşturucu baskınına katıldı
İngiltere Başbakanı Boris Johnson, uyuşturucu baskınına katıldı. Polis üniforması giyen Johnson, yaptığı açıklamada uyuşturucu kullanımı konusunda boş... 06.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-06T22:27+0300
2021-12-06T22:27+0300
dünya
boris johnson
polis
uyuşturucu
üniforma
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Boris Johnson, Liverpool kentinde uyuşturucu operasyonu yapan polislere eşlik etti.Başbakan Johnson, hükümetin 10 yıllık uyuşturucuyla mücadele stratejisini açıklamadan önce uyuşturucu satıcılarına yapılan baskınlara katıldı. Sabah saatlerinde yapılan baskınlar sırasında Johnson'ın polis üniforması giydiği görüldü.Baskın sonrası gazetecilere açıklamada bulunan Johnson, uyuşturucu kullanımı konusunda boş durmayacaklarını ve sert önlemler alacaklarını belirtti.Johnson, 'yaşam tarzları nedeniyle ortaya çıkan tıbbi veya psikolojik sorunların tedavisi için uyuşturucu kullananlar' anlamına gelen 'yaşam tarzı kullanıcılarının' da sorunun bir parçası olduğuna işaret etti.Boris Johnson, "300 bin sorunlu uyuşturucu kullanıcısı var; olanlarla başa çıkmalısınız, rehabilitasyon aldıklarından emin olmalısınız. Dağıtım çetelerine karşı sert olmalısınız. Ama ayrıca talebin nasıl şekillendiğini ve yaşam tarzı kullanıcıları tarafından çetelere sağlanan ekonomik avantajları da düşünmek zorundasınız" dedi.Uyuşturucu çetelerini insanların hayatlarını cehenneme çevirmekle suçlayan Johnson, 'herkesin daha güvenli sokaklarda büyüyebilmesini istediklerini' belirterek bunun için hem çetelere karşı sert olunması hem de kullanıcıların rehabilite edilmesi gerektiğini vurguladı.Parlamentoda uyuşturucu kullanıldığı ortaya çıktıÖte yandan milletvekillerinin ofislerinin bulunduğu binalarda uyuşturucu kullanıldığı belirlendi. Times gazetesinin haberinde, binalarda yer alan 12 tuvaletten 11'inde kokain izi bulunduğu, bu yerler arasında Başbakan Johnson ve İçişleri Bakanı Priti Patel'in ofislerinin yakınındaki tuvaletler ile bir engelli tuvaletinin de yer aldığı kaydedildi.Ayrıca eski bir parlamenterin kendisine uyuşturucu temin eden satıcıyı personel olarak işe alarak uyuşturucunun parasını parlamentoya ödettiği ve bir personelin kokain kullanımı nedeniyle görevine son verildiği de öne sürüldü.Sky News'e konuşan Avam Kamarası Başkanı Lindsay Hoyle, konuyu polise bildireceğini belirterek ilgili "yasanın tam ve etkin şekilde uygulanmasını görmeyi beklediğini" ifade etti.Hoyle, uyuşturucu kullanımı konusunda yardıma ihtiyaç duyabilecek herhangi bir personel veya üyeye destek vermeye hazır olduklarını ancak 'yasaları çiğnemeyi ve kurumun itibarını zedelemeyi seçenler için ağır yaptırımlar uygulayacaklarını' vurguladı.
https://tr.sputniknews.com/20211206/ingilterede-uyusturucu-kullananlarin-pasaportlarina-el-konulacak-1051489358.html
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boris johnson, polis, uyuşturucu, üniforma

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, polis üniformasıyla uyuşturucu baskınına katıldı

22:27 06.12.2021
© AP Photo / Christopher FurlongBoris Johnson, polis üniforması
Boris Johnson, polis üniforması - Sputnik Türkiye, 1920, 06.12.2021
© AP Photo / Christopher Furlong
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İngiltere Başbakanı Boris Johnson, uyuşturucu baskınına katıldı. Polis üniforması giyen Johnson, yaptığı açıklamada uyuşturucu kullanımı konusunda boş durmayacaklarını ve sert önlemler alacaklarını söyledi.
Boris Johnson, Liverpool kentinde uyuşturucu operasyonu yapan polislere eşlik etti.
Başbakan Johnson, hükümetin 10 yıllık uyuşturucuyla mücadele stratejisini açıklamadan önce uyuşturucu satıcılarına yapılan baskınlara katıldı. Sabah saatlerinde yapılan baskınlar sırasında Johnson'ın polis üniforması giydiği görüldü.
Baskın sonrası gazetecilere açıklamada bulunan Johnson, uyuşturucu kullanımı konusunda boş durmayacaklarını ve sert önlemler alacaklarını belirtti.
Johnson, 'yaşam tarzları nedeniyle ortaya çıkan tıbbi veya psikolojik sorunların tedavisi için uyuşturucu kullananlar' anlamına gelen 'yaşam tarzı kullanıcılarının' da sorunun bir parçası olduğuna işaret etti.
Big Ben, Londra, İngiltere - Sputnik Türkiye, 1920, 06.12.2021
DÜNYA
İngiltere'de uyuşturucu kullananların pasaportlarına el konulacak
15:27
Boris Johnson, "300 bin sorunlu uyuşturucu kullanıcısı var; olanlarla başa çıkmalısınız, rehabilitasyon aldıklarından emin olmalısınız. Dağıtım çetelerine karşı sert olmalısınız. Ama ayrıca talebin nasıl şekillendiğini ve yaşam tarzı kullanıcıları tarafından çetelere sağlanan ekonomik avantajları da düşünmek zorundasınız" dedi.
Uyuşturucu çetelerini insanların hayatlarını cehenneme çevirmekle suçlayan Johnson, 'herkesin daha güvenli sokaklarda büyüyebilmesini istediklerini' belirterek bunun için hem çetelere karşı sert olunması hem de kullanıcıların rehabilite edilmesi gerektiğini vurguladı.

Parlamentoda uyuşturucu kullanıldığı ortaya çıktı

Öte yandan milletvekillerinin ofislerinin bulunduğu binalarda uyuşturucu kullanıldığı belirlendi. Times gazetesinin haberinde, binalarda yer alan 12 tuvaletten 11'inde kokain izi bulunduğu, bu yerler arasında Başbakan Johnson ve İçişleri Bakanı Priti Patel'in ofislerinin yakınındaki tuvaletler ile bir engelli tuvaletinin de yer aldığı kaydedildi.
Ayrıca eski bir parlamenterin kendisine uyuşturucu temin eden satıcıyı personel olarak işe alarak uyuşturucunun parasını parlamentoya ödettiği ve bir personelin kokain kullanımı nedeniyle görevine son verildiği de öne sürüldü.
Sky News'e konuşan Avam Kamarası Başkanı Lindsay Hoyle, konuyu polise bildireceğini belirterek ilgili "yasanın tam ve etkin şekilde uygulanmasını görmeyi beklediğini" ifade etti.
Hoyle, uyuşturucu kullanımı konusunda yardıma ihtiyaç duyabilecek herhangi bir personel veya üyeye destek vermeye hazır olduklarını ancak 'yasaları çiğnemeyi ve kurumun itibarını zedelemeyi seçenler için ağır yaptırımlar uygulayacaklarını' vurguladı.
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