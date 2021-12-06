https://tr.sputniknews.com/20211206/kazada-yaralanan-alkollu-surucu-iyi-cekin-de-meshur-olalim-1051497715.html

Kazada yaralanan alkollü sürücü: İyi çekin de meşhur olalım

Kazada yaralanan alkollü sürücü: İyi çekin de meşhur olalım

Aksaray’da alkollü kamyonet kullanırken geçirdiği kazada yaralanan bir sürücü, basın mensuplarına “İyi çekin o zaman komple Aksaray’a meşhur olalım” diyerek... 06.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-06T19:04+0300

2021-12-06T19:04+0300

2021-12-06T19:04+0300

türkiye

aksaray

kaza

kamyonet

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Aksaray’da saat 17.00 sıralarında yaşanan kazada, organize sanayisinden merkez istikametine seyreden 41 yaşındaki Mevlüt A. idaresindeki hurda yüklü Kia marka kamyonet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu karşı şeride geçerek organize sanayi istikametine seyreden 39 yaşındaki Ural M. yönetimindeki Mercedes marka kamyonla çarpıştı.Kazada kamyonet adeta hurdaya dönerken yoldan geçen diğer sürücüler tarafından 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verildi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.Kamyonetinin başından ayrılmadıOlay yerine gelen polis ekipleri yolda bir başka kazanın yaşanmaması için geniş güvenlik önlemleri alırken, 112 Acil yardım ekipleri de yaralı kamyonet sürücüsüne ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Başından ve vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan kamyonet sürücüsü Mevlüt A. 112 ekiplerinin tedavisinin reddetti. Polis ekipleri yaralı sürücüye yaptığı alkol testinde 2.00 promil alkollü olduğunu tespit etti. Tedaviyi de reddeden yaralı sürücü hastaneye gitmeyerek olay yerinde kendini görüntülemek isteyen basın mensuplarına önce “Çekmeyin” dedi, daha sonra da “İyi çekin o zaman komple Aksaray’a meşhur olalım” diyerek tepki gösterdi.Kamyonetini arkadaşına emanet ettiKamyonetini bırakamayan alkollü sürücü kamyonetinin başına oturarak dakikalarca bekledi. Polis ekiplerinin alkollü araç kullanmaktan işlem yapmak için polis merkezine götürmek istediği sürücü giderken de kamyonetini olay yerinde bulunan arkadaşına emanet ederek polis aracına bindi. Sürücüye alkollü araç kullanmaktan bin 339 TL para cezası kesti. Sürücünün ehliyetine de 6 ay süreyle el konuldu. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

https://tr.sputniknews.com/20200510/kaza-yaptigi-araci-birakip-kacan-surucuyu-yere-dusen-alkol-sisesi-ele-verdi-1042007418.html

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aksaray, kaza, kamyonet