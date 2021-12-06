Kılıçdaroğlu: Sağlıkçılarımızla son gelişmeleri konuşmaya gidiyorum, müsterih olsunlar

Bütçe konuşmamdan sonra sağlıkçılarımızla son gelişmeleri konuşmaya gidiyorum. Sağlıkçılarımızın başımın üstünde yeri var. Müsterih olsunlar, çözülecek her şey ve ülkemizde kalacaklar. Ülkemizin onlara ihtiyacı var!