Kılıçdaroğlu: Sağlıkçılarımızla son gelişmeleri konuşmaya gidiyorum, müsterih olsunlar

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, TBMM Genel Kurulu'nda yaptığı bütçe konuşmasının ardından sağlıkçılarla çalışma şartlarıyla ilgili görüşmeye gittiğini duyurdu.Twitter üzerinden #40BinAtamayiYapKilicdaroglu etiketiyle açıklama yapan Kılıçdaroğlu, şu ifadeleri kullandı:
CHP lideri Kılıçdaroğlu, "Bütçe konuşmamdan sonra sağlıkçılarımızla son gelişmeleri konuşmaya gidiyorum. Sağlıkçılarımızın başımın üstünde yeri var. Müsterih olsunlar" açıklamasını yaptı.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, TBMM Genel Kurulu'nda yaptığı bütçe konuşmasının ardından sağlıkçılarla çalışma şartlarıyla ilgili görüşmeye gittiğini duyurdu.
Twitter üzerinden #40BinAtamayiYapKilicdaroglu etiketiyle açıklama yapan Kılıçdaroğlu, şu ifadeleri kullandı:
Bütçe konuşmamdan sonra sağlıkçılarımızla son gelişmeleri konuşmaya gidiyorum. Sağlıkçılarımızın başımın üstünde yeri var. Müsterih olsunlar, çözülecek her şey ve ülkemizde kalacaklar. Ülkemizin onlara ihtiyacı var!
Bütçe konuşmamdan sonra sağlıkçılarımızla son gelişmeleri konuşmaya gidiyorum. Sağlıkçılarımızın başımın üstünde yeri var. Müsterih olsunlar, çözülecek her şey ve ülkemizde kalacaklar. Ülkemizin onlara ihtiyacı var! #40BinAtamayiYapKilicdaroglu