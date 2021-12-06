Kontrolden çıkan otomobil adliyenin önünde takla attı, sürücü olay yerinden kaçtı

İznik ilçesi Adliye Sarayı önünde bir otomobil seyir halindeyken kontrolden çıkarak Adliye Sarayı'nın önüne uçtu. Araç yol kenarında bulunan tabelaları devirdikten sonra alanda takla attı. Sürücü ise otomobilden kendi imkanları ile çıkarak olay yerinden uzaklaştı. Olay yerine gelen ekipler otomobil sürücüsünü bulamadı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Bursa’nın İznik ilçesinden Yenişehir istikametine seyir halindeyken kontrolden çıkan otomobil ters şeride geçip İznik adliyesinin önüne uçarak takla attı. Kaza sonrası sürücü olay yerinden kaçtı. Olay yerine gelen ekipler otomobilin sürücüsünü kaza yerinde bulamadı.
İznik ilçesi Adliye Sarayı önünde bir otomobil seyir halindeyken kontrolden çıkarakAdliye Sarayı'nın önüne uçtu.
Araç yol kenarında bulunan tabelaları devirdikten sonra alanda takla attı. Sürücü ise otomobilden kendi imkanları ile çıkarak olay yerinden uzaklaştı.