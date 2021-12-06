Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar.
https://tr.sputniknews.com/20211206/kontrolden-cikan-otomobil-adliyenin-onunde-takla-atti-surucu-olay-yerinden-kacti-1051470880.html
Kontrolden çıkan otomobil adliyenin önünde takla attı, sürücü olay yerinden kaçtı
Kontrolden çıkan otomobil adliyenin önünde takla attı, sürücü olay yerinden kaçtı
Bursa’nın İznik ilçesinden Yenişehir istikametine seyir halindeyken kontrolden çıkan otomobil ters şeride geçip İznik adliyesinin önüne uçarak takla attı. Kaza... 06.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-06T03:15+0300
2021-12-06T03:17+0300
türkiye
otomobil
kaza
adliye
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/06/1051470855_0:0:2048:1152_1920x0_80_0_0_d2b010c4d6335075315ed132cb8508ae.jpg
İznik ilçesi Adliye Sarayı önünde bir otomobil seyir halindeyken kontrolden çıkarak Adliye Sarayı'nın önüne uçtu. Araç yol kenarında bulunan tabelaları devirdikten sonra alanda takla attı. Sürücü ise otomobilden kendi imkanları ile çıkarak olay yerinden uzaklaştı. Olay yerine gelen ekipler otomobil sürücüsünü bulamadı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/06/1051470855_256:0:1792:1152_1920x0_80_0_0_42288b6c2e80ee76de61851e3ac540fd.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
otomobil, kaza, adliye

Kontrolden çıkan otomobil adliyenin önünde takla attı, sürücü olay yerinden kaçtı

03:15 06.12.2021 (güncellendi: 03:17 06.12.2021)
© İHAKontrolden çıkan otomobil Adliye'nin önünde takla attı
Kontrolden çıkan otomobil Adliye'nin önünde takla attı - Sputnik Türkiye, 1920, 06.12.2021
© İHA
Abone ol
Bursa’nın İznik ilçesinden Yenişehir istikametine seyir halindeyken kontrolden çıkan otomobil ters şeride geçip İznik adliyesinin önüne uçarak takla attı. Kaza sonrası sürücü olay yerinden kaçtı. Olay yerine gelen ekipler otomobilin sürücüsünü kaza yerinde bulamadı.
İznik ilçesi Adliye Sarayı önünde bir otomobil seyir halindeyken kontrolden çıkarak Adliye Sarayı'nın önüne uçtu.
Araç yol kenarında bulunan tabelaları devirdikten sonra alanda takla attı. Sürücü ise otomobilden kendi imkanları ile çıkarak olay yerinden uzaklaştı.
Olay yerine gelen ekipler otomobil sürücüsünü bulamadı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
© 2021 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca中国中文Çince
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
03:24Rusya: Güney Afrika’dan dönen 9 kişide koronavirüs saptandı, hangi varyant olduğu araştırılıyor
03:15Kontrolden çıkan otomobil adliyenin önünde takla attı, sürücü olay yerinden kaçtı
02:57Tüfeğini temizlerken yanlışlıkla 4 aylık hamile eşini vurdu
02:35Kenya’da taşan nehri geçmek isteyen otobüs devrildi: 31 kişi hayatını kaybetti
02:10Tatile çıkan sahibi tarafından balkonda bırakılan köpek 10 gün sonra kurtarıldı
02:00Belarus: Önümüzdeki hafta başı Batı'nın yaptırımlarına verilecek yanıt açıklanacak
01:53Oğlunun intiharının ardından 'kavuşma vakti' paylaşımı yapan babaya ulaşılamıyor
01:44Antalya'da iki katlı binada yangın: Bina sakinleri önce çocuklarının kurtarılmasını istedi
01:17Kıyafetleriyle denize giren kadının çığlıklarına deniz polisi yetişti
00:57Van'ın Tuşba ilçesinde 4,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi
00:34Zipline yaptığı sırada direğe çarparak feci şekilde can verdi
00:25AK Partili Mahir Ünal: Bir akşamda üç ayrı dizide nasıl oluyor da üç ayrı intihar olayı oluyor
00:09Amcasının oğlunu tabanca ile vurup, evini ateşe verdi
00:08F1 Suudi Arabistan Grand Prix'sini Hamilton kazandı
DünEski AK Parti milletvekilinin oğlu koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti
DünEkrem İmamoğlu: İşte İstanbul'daki gerçek enflasyon
DünBakan Soylu: Bu ülkenin üzerinde şimdi tek bir vesayet kaldı, ekonomik vesayet
Dünİstanbul'daki fırtınada üzerine düşen çatıdan sıyrık almadan kurtuldu
DünOyuncu Çağlar Ertuğrul'dan Tamer Karadağlı'ya gönderme: 'Birisi mimik yapıyor sandım arkamda'
DünDavis Kupası'nda şampiyon Rusya: Hırvatistan'ı 2-0 yenen Rus ekip, 3. kez adını zirveye yazdırdı