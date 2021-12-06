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Metroda hamile kadını taciz eden kişi tutuklandı
Metroda hamile kadını taciz eden kişi tutuklandı
İstanbul Başakşehir'de metro çıkışı takip ettiği hamile kadını yürüyen merdivende taciz eden kişi tutuklandı. 06.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-06T15:40+0300
2021-12-06T15:40+0300
2021-12-06T15:40+0300
türkiye
başakşehir
taciz
tutuklama
metro
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Başakşehir'de metro çıkışı takip ettiği hamile kadının bağırıp yardım istemesi üzerine panikleyen tacizci, olay yerinden hızlı adımlarla uzaklaştı.Genç kadının polise şikayeti üzerine kamera kayıtları incelendi, zanlının kimliği belirlenerek gözaltına alındı. İfadesinde suçunu kabul eden Emir Y. tutuklandı.
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başakşehir, taciz, tutuklama, metro
Metroda hamile kadını taciz eden kişi tutuklandı
İstanbul Başakşehir'de metro çıkışı takip ettiği hamile kadını yürüyen merdivende taciz eden kişi tutuklandı.
Başakşehir'de metro çıkışı takip ettiği hamile kadının bağırıp yardım istemesi üzerine panikleyen tacizci, olay yerinden hızlı adımlarla uzaklaştı.
Genç kadının polise şikayeti üzerine kamera kayıtları incelendi, zanlının kimliği belirlenerek gözaltına alındı.
İfadesinde suçunu kabul eden Emir Y. tutuklandı.