https://tr.sputniknews.com/20211206/new-yorkta-ozel-sektore-asi-zorunlulugu-geldi-1051495021.html

New York'ta özel sektöre aşı zorunluluğu geldi

New York'ta özel sektöre aşı zorunluluğu geldi

New York'ta tatil dönemi ve soğuk havalar yaklaşırken vakaların artmamasını sağlamak adına özel sektör çalışanları için 27 Aralık'tan itibaren aşı zorunlu... 06.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-06T17:38+0300

2021-12-06T17:38+0300

2021-12-06T17:38+0300

dünya

new york

bill de blasio

koronavirüs

zorunlu aşılama

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New York Belediye Başkanı Bill de Blasio özel sektör çalışanları için aşı zorunluluğu getirdiklerini duyurdu. MSNBC'de açıklamalar yapan de Blasio uygulamanın 27 Aralık'ta başlayacağını açıkladı.New York'un Kovid-19'la mücadelede küresel bir lider olduğunu, aşı ve teşviklerle virüsün yenmeni mümkün olduğunu herkese gösterdiklerinin altını çizen de Blasio şimdi de bu çabaları bir adım ileriye götürüp özel sektörü de kapsam dahiline alacaklarını yazdı.

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new york, bill de blasio, koronavirüs, zorunlu aşılama