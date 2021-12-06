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https://tr.sputniknews.com/20211206/new-yorkta-ozel-sektore-asi-zorunlulugu-geldi-1051495021.html
New York'ta özel sektöre aşı zorunluluğu geldi
New York'ta özel sektöre aşı zorunluluğu geldi
New York'ta tatil dönemi ve soğuk havalar yaklaşırken vakaların artmamasını sağlamak adına özel sektör çalışanları için 27 Aralık'tan itibaren aşı zorunlu... 06.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-06T17:38+0300
2021-12-06T17:38+0300
dünya
new york
bill de blasio
koronavirüs
zorunlu aşılama
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New York Belediye Başkanı Bill de Blasio özel sektör çalışanları için aşı zorunluluğu getirdiklerini duyurdu. MSNBC'de açıklamalar yapan de Blasio uygulamanın 27 Aralık'ta başlayacağını açıkladı.New York'un Kovid-19'la mücadelede küresel bir lider olduğunu, aşı ve teşviklerle virüsün yenmeni mümkün olduğunu herkese gösterdiklerinin altını çizen de Blasio şimdi de bu çabaları bir adım ileriye götürüp özel sektörü de kapsam dahiline alacaklarını yazdı.
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new york, bill de blasio, koronavirüs, zorunlu aşılama

New York'ta özel sektöre aşı zorunluluğu geldi

17:38 06.12.2021
© REUTERS / JEENAH MOONNew York- Koronavirüs
New York- Koronavirüs - Sputnik Türkiye, 1920, 06.12.2021
© REUTERS / JEENAH MOON
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New York'ta tatil dönemi ve soğuk havalar yaklaşırken vakaların artmamasını sağlamak adına özel sektör çalışanları için 27 Aralık'tan itibaren aşı zorunlu tutulacak.
New York Belediye Başkanı Bill de Blasio özel sektör çalışanları için aşı zorunluluğu getirdiklerini duyurdu. MSNBC'de açıklamalar yapan de Blasio uygulamanın 27 Aralık'ta başlayacağını açıkladı.
New York'un Kovid-19'la mücadelede küresel bir lider olduğunu, aşı ve teşviklerle virüsün yenmeni mümkün olduğunu herkese gösterdiklerinin altını çizen de Blasio şimdi de bu çabaları bir adım ileriye götürüp özel sektörü de kapsam dahiline alacaklarını yazdı.
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