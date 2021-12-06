https://tr.sputniknews.com/20211206/rusya-ve-hindistan-arasinda-askeri-isbirligiyle-ilgili-bir-dizi-anlasma--1051475389.html
Rusya ve Hindistan arasında askeri işbirliğiyle ilgili bir dizi anlaşma
Rusya ve Hindistan arasında askeri işbirliğiyle ilgili bir dizi anlaşma
Hindistan Savunma Bakanı Singh, Rusya ile silah ve askeri işbirliğine yönelik bir dizi anlaşma, sözleşme ve protokol imzaladıklarını açıkladı. 06.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-06T10:27+0300
2021-12-06T10:27+0300
2021-12-06T10:27+0300
savunma
rusya
vladimir putin
hindistan
sergey şoygu
askeri
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Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu ile görüşmesinin ardından Twitter’da açıklamada bulunan Hindistan Savunma Bakanı Rajnath Singh, “Hafif silahlar ve askeri işbirliğiyle ilgili bir dizi anlaşma/sözleşme/protokol imzalanmış olmasından memnuniyet duyuyorum” ifadelerini kullandı. Singh, Şoygu ile görüşmeleriyle ilgili de şunları ifade etti: “Bugün Rusya Savunma Bakanı, General Sergey Şoygu ile Yeni Delhi’de üretken, verimli ve kapsamlı bir görüşme gerçekleştirdik. Hindistan, Rusya ile olan özel ve ayrıcalıklı stratejik partnerliğine kıymet veriyor.” Singh, iki ülke arasındaki işbirliğinin bölgeye barış, refah ve istikrar getirmesini umduğunu da yazdı. Şoygu, Hindistan ziyareti sırasında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’e eşlik ediyor.
https://tr.sputniknews.com/20211119/abd-caatsayi-ele-aldigimizda-hindistan-ve-turkiyeyi-ayni-sepete-koymamaliyiz-1050972093.html
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rusya, vladimir putin, hindistan, sergey şoygu, askeri
Rusya ve Hindistan arasında askeri işbirliğiyle ilgili bir dizi anlaşma
Hindistan Savunma Bakanı Singh, Rusya ile silah ve askeri işbirliğine yönelik bir dizi anlaşma, sözleşme ve protokol imzaladıklarını açıkladı.
Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu ile görüşmesinin ardından Twitter’da açıklamada bulunan Hindistan Savunma Bakanı Rajnath Singh, “Hafif silahlar ve askeri işbirliğiyle ilgili bir dizi anlaşma/sözleşme/protokol imzalanmış olmasından memnuniyet duyuyorum” ifadelerini kullandı.
Singh, Şoygu ile görüşmeleriyle ilgili de şunları ifade etti: “Bugün Rusya Savunma Bakanı, General Sergey Şoygu ile Yeni Delhi’de üretken, verimli ve kapsamlı bir görüşme gerçekleştirdik. Hindistan, Rusya ile olan özel ve ayrıcalıklı stratejik partnerliğine kıymet veriyor.”
Singh, iki ülke arasındaki işbirliğinin bölgeye barış, refah ve istikrar getirmesini umduğunu da yazdı.
Şoygu, Hindistan ziyareti sırasında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’e eşlik ediyor.