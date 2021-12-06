https://tr.sputniknews.com/20211206/rusya-ve-hindistan-arasinda-askeri-isbirligiyle-ilgili-bir-dizi-anlasma--1051475389.html

Rusya ve Hindistan arasında askeri işbirliğiyle ilgili bir dizi anlaşma

Rusya ve Hindistan arasında askeri işbirliğiyle ilgili bir dizi anlaşma

Hindistan Savunma Bakanı Singh, Rusya ile silah ve askeri işbirliğine yönelik bir dizi anlaşma, sözleşme ve protokol imzaladıklarını açıkladı. 06.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-06T10:27+0300

2021-12-06T10:27+0300

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savunma

rusya

vladimir putin

hindistan

sergey şoygu

askeri

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Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu ile görüşmesinin ardından Twitter’da açıklamada bulunan Hindistan Savunma Bakanı Rajnath Singh, “Hafif silahlar ve askeri işbirliğiyle ilgili bir dizi anlaşma/sözleşme/protokol imzalanmış olmasından memnuniyet duyuyorum” ifadelerini kullandı. Singh, Şoygu ile görüşmeleriyle ilgili de şunları ifade etti: “Bugün Rusya Savunma Bakanı, General Sergey Şoygu ile Yeni Delhi’de üretken, verimli ve kapsamlı bir görüşme gerçekleştirdik. Hindistan, Rusya ile olan özel ve ayrıcalıklı stratejik partnerliğine kıymet veriyor.” Singh, iki ülke arasındaki işbirliğinin bölgeye barış, refah ve istikrar getirmesini umduğunu da yazdı. Şoygu, Hindistan ziyareti sırasında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’e eşlik ediyor.

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rusya, vladimir putin, hindistan, sergey şoygu, askeri