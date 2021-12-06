Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
YAŞAM
Türkiye ve dünyadan ilgi çekici yaşam haberleri, toplumsal olaylar, güncel araştırmalar, fotoğraf ve video galerileri.
https://tr.sputniknews.com/20211206/zipline-yaptigi-sirada-direge-carparak-feci-sekilde-can-verdi-1051469140.html
Zipline yaptığı sırada direğe çarparak feci şekilde can verdi
Zipline yaptığı sırada direğe çarparak feci şekilde can verdi
Meksika’da zipline yapan bir kişi, fren sisteminin arızalanması sonucu halatın bağlı olduğu direğe çarparak feci şekilde can verdi. 06.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-06T00:34+0300
2021-12-06T00:34+0300
yaşam
meksika
chiapas
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/06/1051469115_0:0:1663:935_1920x0_80_0_0_124ad1743726f2c8f84504d87fa5b66b.jpg
Meksika'nın Chiapas eyaletindeki El Chiflon isimli parkta bulunan 400 metrelik zipline hattına binen 30 yaşındaki adam, fren sisteminin arızalanması sonucu duramayarak halatın bağlı olduğu direğe çarptı. Çarpmanın etkisiyle bilincini kaybeden ve tamamen hareketsiz kalan genç adama, ilk müdahaleyi parktaki ziyaretçiler ve park çalışanları yaparken, parkta sağlık merkezi bulunmaması nedeniyle talihsiz adam en yakın sağlık kuruluşuna yaklaşık bir saat sonra ulaştırılabildi. Hastaneye ulaşıldığında ise genç adamın hayatını kaybettiği anlaşıldı.Yetkililer, olayla ilgili soruşturma başlatıldığını bildirdi.
meksika
chiapas
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/06/1051469115_91:0:1564:1105_1920x0_80_0_0_de335754a50bb1474c4083b5905f4284.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
meksika, chiapas

Zipline yaptığı sırada direğe çarparak feci şekilde can verdi

00:34 06.12.2021
© İHA / Antonio LacerdaMeksika’da zipline yapan bir kişi, fren sisteminin arızalanması sonucu halatın bağlı olduğu direğe çarparak feci şekilde can verdi.
Meksika’da zipline yapan bir kişi, fren sisteminin arızalanması sonucu halatın bağlı olduğu direğe çarparak feci şekilde can verdi. - Sputnik Türkiye, 1920, 06.12.2021
© İHA / Antonio Lacerda
Abone ol
Meksika’da zipline yapan bir kişi, fren sisteminin arızalanması sonucu halatın bağlı olduğu direğe çarparak feci şekilde can verdi.
Meksika'nın Chiapas eyaletindeki El Chiflon isimli parkta bulunan 400 metrelik zipline hattına binen 30 yaşındaki adam, fren sisteminin arızalanması sonucu duramayarak halatın bağlı olduğu direğe çarptı.
Çarpmanın etkisiyle bilincini kaybeden ve tamamen hareketsiz kalan genç adama, ilk müdahaleyi parktaki ziyaretçiler ve park çalışanları yaparken, parkta sağlık merkezi bulunmaması nedeniyle talihsiz adam en yakın sağlık kuruluşuna yaklaşık bir saat sonra ulaştırılabildi.
Hastaneye ulaşıldığında ise genç adamın hayatını kaybettiği anlaşıldı.
Yetkililer, olayla ilgili soruşturma başlatıldığını bildirdi.
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
© 2021 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca中国中文Çince
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
01:53Oğlunun intiharının ardından 'kavuşma vakti' paylaşımı yapan babaya ulaşılamıyor
01:44Antalya'da iki katlı binada yangın: Bina sakinleri önce çocuklarının kurtarılmasını istedi
01:17Kıyafetleriyle denize giren kadının çığlıklarına deniz polisi yetişti
00:57Van'ın Tuşba ilçesinde 4,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi
00:34Zipline yaptığı sırada direğe çarparak feci şekilde can verdi
00:25AK Partili Mahir Ünal: Bir akşamda üç ayrı dizide nasıl oluyor da üç ayrı intihar olayı oluyor
00:09Amcasının oğlunu tabanca ile vurup, evini ateşe verdi
00:08F1 Suudi Arabistan Grand Prix'sini Hamilton kazandı
DünEski AK Parti milletvekilinin oğlu koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti
DünEkrem İmamoğlu: İşte İstanbul'daki gerçek enflasyon
DünBakan Soylu: Bu ülkenin üzerinde şimdi tek bir vesayet kaldı, ekonomik vesayet
Dünİstanbul'daki fırtınada üzerine düşen çatıdan sıyrık almadan kurtuldu
DünOyuncu Çağlar Ertuğrul'dan Tamer Karadağlı'ya gönderme: 'Birisi mimik yapıyor sandım arkamda'
DünDavis Kupası'nda şampiyon Rusya: Hırvatistan'ı 2-0 yenen Rus ekip, 3. kez adını zirveye yazdırdı
DünCumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'nca 'Uluslararası Stratejik İletişim Zirvesi' düzenlenecek
DünUludağ'da zirve yürüyüşüne çıkan 3 kişi mahsur kaldı
DünBakan Akar: Katar ve Türkiye, kederde ve kıvançta bir ve beraber olan iki ülkedir
DünFenerbahçe hem 3 puan hem de moral kazandı
DünCumhurbaşkanı Erdoğan: Ekonomide yeni programımızla refahı yaygınlaştıracağız
Dünİstanbul’un birçok noktasında ‘yoğun koku’ alarmı: İGDAŞ, 'doğalgaz kaynaklı değil' açıklaması yaptı