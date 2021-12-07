https://tr.sputniknews.com/20211207/12-ilde-feto-operasyonu-20-gozalti-1051514764.html

12 ilde FETÖ operasyonu: 20 gözaltı

12 ilde FETÖ operasyonu: 20 gözaltı

Ankara merkezli 12 ilde FETÖ/PDY'nin Kara Kuvvetleri Komutanlığındaki gizli yapılanmasına yönelik soruşturmada, haklarında gözaltı kararı verilen 37 şüpheliden... 07.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-07T09:59+0300

2021-12-07T09:59+0300

2021-12-07T09:57+0300

türkiye

ankara

fetö/pdy

kara kuvvetleri komutanlığı

fetö

fethullahçı terör örgütü (fetö/pdy)

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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamaya göre, FETÖ/PDY'nin Kara Kuvvetleri Komutanlığındaki gizli yapılanmasına yönelik soruşturmada 2'si aktif, 1'i emekli, 4'ü ihraç subay, 28'i daha önce ilişiği kesilmiş askeri öğrencinin örgüt ile irtibatlı olduğu tespit edildi.35 şüpheliden 20'si gözaltındaAnkara'da büfe, bakkal, market gibi umuma açık iş yerlerinde bulunan kontörlü sabit hatlar üzerinden sivil örgüt sorumlusu ile iletişim sağladıkları tespit edilen 35 şüpheli ile 2 gizli örgüt sorumlusu hakkında gözaltı kararı verildi.Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin düzenlediği operasyonla şüphelilerden 20'si yakalanarak gözaltına alındı.Diğer şüphelilerin yakalanması için çalışmaların devam ettiği belirtildi.

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ankara, fetö/pdy, kara kuvvetleri komutanlığı, fetö, fethullahçı terör örgütü (fetö/pdy)