Aydın'da alkollü sürücüyü tokatlayan güvenlik güçleri hakkında soruşturma başlatıldı

"Kovalama neticesi şahıs Zafer Mahallesi 143 Sokak üzerinde ekiplerimizce yakalanmıştır. Şahsın 0,89 promil alkollü olduğu anlaşılmış, konuyla ilgili olarak trafik açısından gerekli idari işlem uygulanmıştır. Bazı sosyal medya hesapları ve basında olayın bir kısmıyla ilgili ortaya çıkan görüntülerde güvenlik personelinin vatandaşımıza yönelik uygunsuz davranışlarının görülmesi üzerine konuya müdahil olan bir komiser yardımcısı ile bir çarşı ve mahalle bekçisi hakkında idari soruşturma başlatılmıştır. Güvenlik personeline emniyet teşkilatının gerektirdiği şekilde hukuk devleti ilkelerine bağlı olarak kanun ve ilgili mevzuatla verilen yetkileri, halkın günlük yaşamını kolaylaştırmak, ihtiyaçlarını etkin, hızlı ve verimli bir şekilde karşılamak, hizmet kalitesini yükseltmek ve toplumun memnuniyetini artırmak için kullanarak, vatandaş nezdinde teşkilatımızın saygınlığını ve güvenini sarsacak her türlü eylem ve davranışlardan uzak durulması, görevin her türlü ifasında muhataplara karşı ilgili, nazik, ölçülü ve saygılı hareket edilmesi hususunda gerekli uyarı tekrar yapılmıştır."