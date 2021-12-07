https://tr.sputniknews.com/20211207/bim-hisse-geri-alim-programi-baslatti-1051509302.html

BİM hisse geri alım programı başlattı

BİM hisse geri alım programı başlattı

Birleşik Mağazalar (BİM), pay fiyatının şirket faaliyetlerinin gerçek performansını yansıtmaması nedeniyle 450 milyon TL'ye kadar geri alım programı... 07.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-07T01:54+0300

2021-12-07T01:54+0300

2021-12-07T01:54+0300

türkiye

hisse

bim

kamuoyu aydınlatma platformu (kap)

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BİM, Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı açıklamada, geri alım programı başlatılmasına karar verildiğini duyurdu.Bloomberg'de yer alan habere göre; açıklamada, geri alım programının, pay fiyatının şirket faaliyetlerinin gerçek performansını yansıtmaması sebebiyle alındığı, geri alıma konu edilebilecek azami pay sayısının 5 milyon adet (5 milyon TL nominal) olarak kararlaştırıldığı, geri alım için ise ayrılacak fonun şirket iç kaynaklarından karşılanmak üzere en fazla 450 milyon TL olarak belirlendiği belirtildi.

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hisse, bim, kamuoyu aydınlatma platformu (kap)