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BİM hisse geri alım programı başlattı
BİM hisse geri alım programı başlattı
Birleşik Mağazalar (BİM), pay fiyatının şirket faaliyetlerinin gerçek performansını yansıtmaması nedeniyle 450 milyon TL'ye kadar geri alım programı... 07.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-07T01:54+0300
2021-12-07T01:54+0300
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BİM, Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı açıklamada, geri alım programı başlatılmasına karar verildiğini duyurdu.Bloomberg'de yer alan habere göre; açıklamada, geri alım programının, pay fiyatının şirket faaliyetlerinin gerçek performansını yansıtmaması sebebiyle alındığı, geri alıma konu edilebilecek azami pay sayısının 5 milyon adet (5 milyon TL nominal) olarak kararlaştırıldığı, geri alım için ise ayrılacak fonun şirket iç kaynaklarından karşılanmak üzere en fazla 450 milyon TL olarak belirlendiği belirtildi.
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hisse, bim, kamuoyu aydınlatma platformu (kap)

BİM hisse geri alım programı başlattı

01:54 07.12.2021
© TwitterBİM
BİM - Sputnik Türkiye, 1920, 07.12.2021
© Twitter
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Birleşik Mağazalar (BİM), pay fiyatının şirket faaliyetlerinin gerçek performansını yansıtmaması nedeniyle 450 milyon TL'ye kadar geri alım programı başlattığını açıkladı.
BİM, Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı açıklamada, geri alım programı başlatılmasına karar verildiğini duyurdu.
Bloomberg'de yer alan habere göre; açıklamada, geri alım programının, pay fiyatının şirket faaliyetlerinin gerçek performansını yansıtmaması sebebiyle alındığı, geri alıma konu edilebilecek azami pay sayısının 5 milyon adet (5 milyon TL nominal) olarak kararlaştırıldığı, geri alım için ise ayrılacak fonun şirket iç kaynaklarından karşılanmak üzere en fazla 450 milyon TL olarak belirlendiği belirtildi.
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