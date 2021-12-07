https://tr.sputniknews.com/20211207/dugunde-damada-kirmizi-kurdeleyle-pompali-tufek-taktilar-soyle-guzel-bir-alkis-alabilir-miyiz-1051513689.html

Düğünde damada kırmızı kurdeleyle pompalı tüfek taktılar: 'Şöyle güzel bir alkış alabilir miyiz?'

Düğünde damada kırmızı kurdeleyle pompalı tüfek taktılar: 'Şöyle güzel bir alkış alabilir miyiz?'

İstanbul Beylikdüzü'ndeki bir düğünde, damada kırmızı kurdeleyle pompalı tüfek takıldı. 07.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-07T08:55+0300

2021-12-07T08:55+0300

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yaşam

istanbul

beylikdüzü

pompalı tüfek

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Düğünde takı merasimi başladığı sırada damadın arkadaşlarından biri kırmızı kurdele ile bağladığı silahı damadın boynundan geçirdi.Merasim sunumunu yapan kişinin, “Şeytan doldurmasın, şöyle güzel bir alkış alabilir miyiz?” demesi de dikkat çekti. Pompalı tüfek takımıyla salondakiler alkış yağmuru tuttu.Damat ve arkadaşları pompalı tüfekle fotoğraflar çektirirken, gelinin gülmediği ve suratının asıldığı da fark edildi.Söz konusu görüntüler sosyal medyada tartışmalara neden oldu.

istanbul

beylikdüzü

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istanbul, beylikdüzü, pompalı tüfek