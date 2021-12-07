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https://tr.sputniknews.com/20211207/lavrov-putin-bidena-kievin-minsk-anlasmalarini-uygulamasi-gerektigini-aciklayacak-1051536884.html
Lavrov: Putin, Biden’a Kiev’in Minsk Anlaşmalarını uygulaması gerektiğini açıklayacak
Lavrov: Putin, Biden’a Kiev’in Minsk Anlaşmalarını uygulaması gerektiğini açıklayacak
Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Rusya lideri Putin’in ABD Başkanı Biden ile yapacağı görüşmede Kiev’in Minsk Anlaşmalarını uygulaması gerektiğini anlatacağını... 07.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-07T18:33+0300
2021-12-07T18:35+0300
dünya
rusya
sergey lavrov
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Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, bugünkü basın toplantısında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in ABD Başkanı Joe Biden ile yapacağı görüşmede Kiev’in Minsk Anlaşmalarını uygulaması gerektiğini anlatacağını, zira Kiev’in ABD’den başkasını dinlemek niyetinde olmadığını ifade etti.‘Kiev ABD’den başka kimseyi dinlemek niyetine değil’“Bugün önemli bir etkinliğimiz olacak, Başkan Putin ve Başkan Biden arasında görüntülü telefon görüşmesi yapılacak. Biz Ukrayna çözümüne, Kiev rejimini Minsk önlemler paketi çerçevesinde doğrudan tüm yönleri ile yazılmış olan yükümlülüklerini yerine getirmeye zorlama gerekliliğine yönelik yaklaşımlarımızı şüphesiz çok net bir şekilde ifade edeceğiz” diyen Lavrov, ‘görünüşe göre Kiev’in ABD'den başka kimseyi dinlemeyeceğini’ vurguladı.‘Donbass'ta barışçıl çözüm ancak Kiev ile Donetsk ve Lugansk arasında doğrudan diyalog ile mümkün’Lavrov, Donbass'ta barışçıl çözüm için tek yolun Kiev ile Donetsk ve Lugansk arasında doğrudan diyalog olduğuna dikkat çekti.“Barışçıl çözüme gelince, (doğrudan diyalog) mümkün olan tek yoldur” diyen Lavrov, ‘barışçıl çözümün ancak Minsk Anlaşmalarının doğrudan ve açık bir şekilde uygulanması temelinde olabileceğini’ ifade etti. Rus diplomat, Minsk Anlaşmalarının Kiev ile Donetsk ve Lugansk arasında doğrudan diyalog öngördüğünü hatırlattı.‘Kiev Batılı yöneticilerini kışkırtıyor’Kiev'in Batılı yöneticilerini kışkırtmaya çalıştığına dikkat çeken Lavrov, “Kiev'in kendi yöneticilerini ayrıca kışkırtmaya çalışıyor olması bizde çok ciddi endişelere yol açıyor” diye konuştu.Donbass'ta barışçıl çözümün ‘ancak Kiev ile Donetsk ve Lugansk arasında doğrudan diyalog temelinde’ mümkün olduğunu bir kez daha vurgulayan Lavrov, “Her şey orada yazılı, BM'nin tüm resmi dillerine çevrildi. Bu nedenle (ABD Dışişleri Bakanı) Antony Blinken'in metne aykırı olarak tamamen kabul edilemez bir şekilde yorumlamaya çalışmasına rağmen, bu belgeye aşina olduğuna inanıyorum." dedi.Kiev’in Minsk Anlaşmalarına göre ‘her konuda Donetsk ve Lugansk ile mutabık kalması gerektiğine’ dikkat çeken Lavrov, aynı zamanda ABD’nin, Washington'a göre ‘ateşkese uyması, ağır silahları geri çekmesi, Donbass ile Ukrayna’nın geri kalanı arasında sosyoekonomik bağların kurulmasını sağlamak zorunda olan’ Rusya'yı çatışmanın bir tarafı olarak göstermeye çalıştığını vurguladı.
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rusya, sergey lavrov

Lavrov: Putin, Biden’a Kiev’in Minsk Anlaşmalarını uygulaması gerektiğini açıklayacak

18:33 07.12.2021 (güncellendi: 18:35 07.12.2021)
© Sputnik / Fotoğraf bankasına girSergey Lavrov
Sergey Lavrov - Sputnik Türkiye, 1920, 07.12.2021
© Sputnik
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Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Rusya lideri Putin’in ABD Başkanı Biden ile yapacağı görüşmede Kiev’in Minsk Anlaşmalarını uygulaması gerektiğini anlatacağını, zira Kiev’in ABD’den başkasını dinlemek niyetinde olmadığını belirtti.
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, bugünkü basın toplantısında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in ABD Başkanı Joe Biden ile yapacağı görüşmede Kiev’in Minsk Anlaşmalarını uygulaması gerektiğini anlatacağını, zira Kiev’in ABD’den başkasını dinlemek niyetinde olmadığını ifade etti.

‘Kiev ABD’den başka kimseyi dinlemek niyetine değil’

Bugün önemli bir etkinliğimiz olacak, Başkan Putin ve Başkan Biden arasında görüntülü telefon görüşmesi yapılacak. Biz Ukrayna çözümüne, Kiev rejimini Minsk önlemler paketi çerçevesinde doğrudan tüm yönleri ile yazılmış olan yükümlülüklerini yerine getirmeye zorlama gerekliliğine yönelik yaklaşımlarımızı şüphesiz çok net bir şekilde ifade edeceğiz” diyen Lavrov, ‘görünüşe göre Kiev’in ABD'den başka kimseyi dinlemeyeceğini’ vurguladı.

‘Donbass'ta barışçıl çözüm ancak Kiev ile Donetsk ve Lugansk arasında doğrudan diyalog ile mümkün’

Lavrov, Donbass'ta barışçıl çözüm için tek yolun Kiev ile Donetsk ve Lugansk arasında doğrudan diyalog olduğuna dikkat çekti.
“Barışçıl çözüme gelince, (doğrudan diyalog) mümkün olan tek yoldur” diyen Lavrov, ‘barışçıl çözümün ancak Minsk Anlaşmalarının doğrudan ve açık bir şekilde uygulanması temelinde olabileceğini’ ifade etti.
Rus diplomat, Minsk Anlaşmalarının Kiev ile Donetsk ve Lugansk arasında doğrudan diyalog öngördüğünü hatırlattı.

‘Kiev Batılı yöneticilerini kışkırtıyor’

Kiev'in Batılı yöneticilerini kışkırtmaya çalıştığına dikkat çeken Lavrov, “Kiev'in kendi yöneticilerini ayrıca kışkırtmaya çalışıyor olması bizde çok ciddi endişelere yol açıyor” diye konuştu.
Donbass'ta barışçıl çözümün ‘ancak Kiev ile Donetsk ve Lugansk arasında doğrudan diyalog temelinde’ mümkün olduğunu bir kez daha vurgulayan Lavrov, “Her şey orada yazılı, BM'nin tüm resmi dillerine çevrildi. Bu nedenle (ABD Dışişleri Bakanı) Antony Blinken'in metne aykırı olarak tamamen kabul edilemez bir şekilde yorumlamaya çalışmasına rağmen, bu belgeye aşina olduğuna inanıyorum." dedi.
Kiev’in Minsk Anlaşmalarına göre ‘her konuda Donetsk ve Lugansk ile mutabık kalması gerektiğine’ dikkat çeken Lavrov, aynı zamanda ABD’nin, Washington'a göre ‘ateşkese uyması, ağır silahları geri çekmesi, Donbass ile Ukrayna’nın geri kalanı arasında sosyoekonomik bağların kurulmasını sağlamak zorunda olan’ Rusya'yı çatışmanın bir tarafı olarak göstermeye çalıştığını vurguladı.
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