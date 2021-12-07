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https://tr.sputniknews.com/20211207/lewis-hamilton-ve-brad-pitt-hollywood-sahnesinde-bulusuyor-1051507453.html
Lewis Hamilton ve Brad Pitt, Hollywood sahnesinde buluşuyor
Lewis Hamilton ve Brad Pitt, Hollywood sahnesinde buluşuyor
Lewis Hamilton ve Brad Pitt, Joseph Kosinski tarafından yönetilecek yeni bir film için güçlerini birleştiriyor. 07.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-07T00:46+0300
2021-12-07T00:46+0300
2021-12-07T00:46+0300
yaşam
lewis hamilton
brad pitt
hollywood
film
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Top Gun: Maverick'in yönetmeni Joseph Kosinski'nin yöneteceği filmde Lewis Hamilton'ın da yer alması bekleniyor.Ford v Ferrari'nin başarısıyla uzun zamandır birlikte bir yarış filmi çekmeyi planlayan Kosinski'nin yeni projesinde yapımcılığı Jerry Bruckheimer, senaristliğini ise Ehren Kruger üstlenecek.Hollywood Reporter'a göre Paramount, MGM, Sony, Universal, Netflix, Apple, Amazon ve Disney henüz ismi belli olmayan filmin haklarını almak için teklif yarışındalar.Hamilton, daha önce Arabalar 2, Arabalar 3 ve Zoolander 2'de çeşitli görevler yapmış ancak oyunculuğa adım atmamıştı.
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lewis hamilton, brad pitt, hollywood, film
Lewis Hamilton ve Brad Pitt, Hollywood sahnesinde buluşuyor
Lewis Hamilton ve Brad Pitt, Joseph Kosinski tarafından yönetilecek yeni bir film için güçlerini birleştiriyor.
Top Gun: Maverick'in yönetmeni Joseph Kosinski'nin yöneteceği filmde Lewis Hamilton'ın da yer alması bekleniyor. Ford v Ferrari'nin başarısıyla uzun zamandır birlikte bir yarış filmi çekmeyi planlayan Kosinski'nin yeni projesinde yapımcılığı Jerry Bruckheimer, senaristliğini ise Ehren Kruger üstlenecek. Hollywood Reporter'a göre Paramount, MGM, Sony, Universal, Netflix, Apple, Amazon ve Disney henüz ismi belli olmayan filmin haklarını almak için teklif yarışındalar. Hamilton, daha önce Arabalar 2, Arabalar 3 ve Zoolander 2'de çeşitli görevler yapmış ancak oyunculuğa adım atmamıştı.