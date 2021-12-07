https://tr.sputniknews.com/20211207/lewis-hamilton-ve-brad-pitt-hollywood-sahnesinde-bulusuyor-1051507453.html

Lewis Hamilton ve Brad Pitt, Hollywood sahnesinde buluşuyor

Lewis Hamilton ve Brad Pitt, Hollywood sahnesinde buluşuyor

Lewis Hamilton ve Brad Pitt, Joseph Kosinski tarafından yönetilecek yeni bir film için güçlerini birleştiriyor. 07.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-07T00:46+0300

2021-12-07T00:46+0300

2021-12-07T00:46+0300

yaşam

lewis hamilton

brad pitt

hollywood

film

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/05/1049541446_0:0:2000:1125_1920x0_80_0_0_fd0212785fca06fd2b623a5c3981b9f3.jpg

Top Gun: Maverick'in yönetmeni Joseph Kosinski'nin yöneteceği filmde Lewis Hamilton'ın da yer alması bekleniyor.Ford v Ferrari'nin başarısıyla uzun zamandır birlikte bir yarış filmi çekmeyi planlayan Kosinski'nin yeni projesinde yapımcılığı Jerry Bruckheimer, senaristliğini ise Ehren Kruger üstlenecek.Hollywood Reporter'a göre Paramount, MGM, Sony, Universal, Netflix, Apple, Amazon ve Disney henüz ismi belli olmayan filmin haklarını almak için teklif yarışındalar.Hamilton, daha önce Arabalar 2, Arabalar 3 ve Zoolander 2'de çeşitli görevler yapmış ancak oyunculuğa adım atmamıştı.

hollywood

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

lewis hamilton, brad pitt, hollywood, film