https://tr.sputniknews.com/20211207/prof-dr-kirakli-3-doz-asi-yaptirmayanlar-nedeniyle-hastaneye-basvuru-artti-1051515259.html

Prof. Dr. Kıraklı: 3. doz aşı yaptırmayanlar nedeniyle hastaneye başvuru arttı

Prof. Dr. Kıraklı: 3. doz aşı yaptırmayanlar nedeniyle hastaneye başvuru arttı

Prof. Dr. Cenk Kıraklı, yoğun bakımda yatan hastaların yarısının hiç aşı olmamış, yarısının da hatırlatma dozunu olmamış kişilerden oluştuğunu söyledi. 3. doz... 07.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-07T10:25+0300

2021-12-07T10:25+0300

2021-12-07T10:25+0300

koronavirüs

hastane

sağlık bakanlığı

yoğun bakım

aşı

korona

pandemi

koronavirüs

koronavirüs aşısı

omicron

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İzmir'de, Dr. Suat Seren Göğüs Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim Araştırma Hastanesi Yoğun Bakım Servisi Sorumlusu Prof. Dr. Cenk Kıraklı, hatırlatma dozunun hastalığı önlemede ya da hafif geçirmede sağladığı etkinin önemine dikkat çekti. Prof. Dr. Kıraklı, "Yoğun bakım ünitesinde yatan hastaların yaklaşık yarısı hemen hemen hiç aşı olmamış kişilerden oluşuyor. Bu hastaların yaş ortalamaları oldukça genç. 18-20 yaş aralığında birçok hastamız var. Gebe hastalarımız da var. Aşı olmamış hastalarımızın yaş ortalamasının genç olması oldukça can sıkıcı. Bir diğer grup da inaktif aşı olan, 2 doz Sinovac aşısı olan hastalar. Genellikle aşılı hastalarımızın çoğu hem ileri yaşta hem de kronik rahatsızlıkları bulunan kişiler. Bu gruptaki kişilerde aşılar, her zaman istenen sonucu vermiyor. Bugüne kadar 2 inaktif aşı üzerine 1 mRNA aşısı olmuş sadece tek bir hastamız oldu. Onun da genel durumu çok kötü değildi" dedi.'Aşı bulaşmayı yüzde 100 engellemiyor'2 doz aşı olan kişilerin diğer önlemleri ihmal ettiğini dile getiren Prof. Dr. Kıraklı, hastalığa yakalanma riskinin devam ettiğini hatırlattı. Prof. Dr. Kıraklı, "Klasik aşılar hastalığa yakalanmayı önler ama pandemi dönemindeki aşıların ne yazık ki tam olarak hastalığı önleme özelliği yok. Hastalığa yakalanma riskini bir miktar azaltıyor. Hafif geçirmeyi sağlıyor ama tamamen bulaşmayı yüzde 100 engellemiyor. Aşı olduktan sonra da maske, mesafe gibi koruma önlemlerine dikkat etmek gerekiyor. Aşı olduktan sonra 'nasılsa aşılıyız' diyerek, önlemleri biraz ihmal edenler oluyor. Oysaki hastalık kapma riskleri hala devam ediyor" ifadelerini kullandı.'Aşılar varyantlara karşı da etkili'Sağlık Bakanlığı'nın belirlediği aşı takvimine göre 6 ay aranın ardından 3. doz aşının yapılması gerektiğini vurgulayan Prof. Dr. Kıraklı, şunları söyledi:

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hastane, sağlık bakanlığı, yoğun bakım, aşı, korona, pandemi, koronavirüs, koronavirüs aşısı, omicron