https://tr.sputniknews.com/20211207/tekirdagda-karga-istilasi-1051539084.html

Tekirdağ'da karga istilası

Tekirdağ'da karga istilası

Tekirdağ merkezde karga sürüsü gökyüzünü istila etti. 07.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-07T19:37+0300

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türkiye

tekirdağ

karga

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Tekirdağ sahili yakınlarında akşam saatlerinde bir anda ortaya çıkan karga sürüsü kentin semalarını işgal etti.Akşam karanlığının çökmeye başladığı saatlerde, gökyüzünü bir anda istila eden binlerce karganın Süleymanpaşa ilçesi semalarında atik ve hızlı bir şekilde hareketleri, filmlerdeki korku dolu sahneleri hatırlattı.Gökyüzünü uzun bir süre işgal eden karga sürüsü, ilerleyen saatlerde ortadan kayboldu.

türkiye

tekirdağ

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2021

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tekirdağ, karga