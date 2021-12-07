https://tr.sputniknews.com/20211207/vatan-partisinden-ayrilan-grup-sosyalist-cumhuriyet-partisini-kurdu-1051518918.html

Vatan Partisi'nden ayrılan grup, Sosyalist Cumhuriyet Partisi'ni kurdu

Vatan Partisi'nden ayrılan grup, Sosyalist Cumhuriyet Partisi'ni kurdu

Kurucu kadrosunun çoğunluğu Doğu Perinçek'in lideri olduğu Vatan Partisi'nden ayrılanlardan oluşan grup, Sosyalist Cumhuriyet Partisi'ni kurdu. 07.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-07T12:08+0300

2021-12-07T12:08+0300

2021-12-07T12:08+0300

politika

türkiye

cumhuriyet

doğu perinçek

vatan partisi

sol

mahir çayan

ayrılık

parti

grup

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Önemli kısmını Doğu Perinçek liderliğindeki Vatan Partisi’den ayrılanların oluşturduğu parti kurucuları arasında, 68 gençlik hareketinden, işçi ve memur mücadelesinden kişiler, sanatçılar, kadınlar ve gençler de yer aldı.Kurucular arasında 68 gençlik hareketinden; Mahir Çayan’ın yakın arkadaşı ve THKP-C hareketinin liderlerinden Kamil Dede, 68 hareketinde en uzun süre hapis yatmış ismi olarak bilinen Hikmet Çiçek, Perinçek’in yönettiği Aydınlık hareketinin liderlerinden Mehmet Bedri Gültekin, Osman Aydın Şahin, Ömer Şahin'in isimleri dikkat çekti.Mehmet Bedri Gültekin; Sosyalist Parti, İşçi Partisi ve Vatan Partisi’nde, genel başkan yardımcılıkları, genel sekreterlik ve genel başkan vekilliği gibi önemli görevlerde bulunmuştu.Sosyalist Cumhuriyet Partisi’nin kurucuları arasında Sosyalist Parti, İşçi Partisi ve Vatan Partisi’nde Merkez Karar Kurulu üyeliği ve İşçi-Sendika Bürosu yöneticiliği, Aydınlık gazetesinde Emek sayfasının köşe yazarlığını yapmış olan Mehmet Akkaya da yer aldı.Spiker Gülgün Feyman Budak, yayıncı İsmet Arslan, sanatçı Mehmet Akif Şenoğlu, müzisyenler Fatih Veli Ölmez ve Ata Yıkar da kurucular arasında.TKİP de katıldıGerçek Gündem'in haberine göre, Vatan Partisi’nin önceki adı olan İşçi Partisi döneminde Köylü Bürosu Başkanlığı yaparken 2010 yılında partiden ayrılarak arkadaşları ile Türkiye İşçi Köylü Partisi’ni (TİKP) kuran İsmail Durna da Sosyalist Cumhuriyet Partisi kurucuları arasında bulunuyor.TİKP delegeleri, Sosyalist Cumhuriyet Partisi’nin kuruluşu arifesinde olağanüstü kongre yaparak partiyi kapatma ve bütün üyelerle Sosyalist Cumhuriyet Partisi’ne katılma kararı aldılar.İsmail Durna, yeni kurulan Sosyalist Cumhuriyet Partisi’nde Başkanlık Kurulu Üyesi olarak görev aldı.

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