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Vatan Partisi'nden ayrılan grup, Sosyalist Cumhuriyet Partisi'ni kurdu
Vatan Partisi'nden ayrılan grup, Sosyalist Cumhuriyet Partisi'ni kurdu
Kurucu kadrosunun çoğunluğu Doğu Perinçek'in lideri olduğu Vatan Partisi'nden ayrılanlardan oluşan grup, Sosyalist Cumhuriyet Partisi'ni kurdu. 07.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-07T12:08+0300
2021-12-07T12:08+0300
politika
türkiye
cumhuriyet
doğu perinçek
vatan partisi
sol
mahir çayan
ayrılık
parti
grup
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Önemli kısmını Doğu Perinçek liderliğindeki Vatan Partisi’den ayrılanların oluşturduğu parti kurucuları arasında, 68 gençlik hareketinden, işçi ve memur mücadelesinden kişiler, sanatçılar, kadınlar ve gençler de yer aldı.Kurucular arasında 68 gençlik hareketinden; Mahir Çayan’ın yakın arkadaşı ve THKP-C hareketinin liderlerinden Kamil Dede, 68 hareketinde en uzun süre hapis yatmış ismi olarak bilinen Hikmet Çiçek, Perinçek’in yönettiği Aydınlık hareketinin liderlerinden Mehmet Bedri Gültekin, Osman Aydın Şahin, Ömer Şahin'in isimleri dikkat çekti.Mehmet Bedri Gültekin; Sosyalist Parti, İşçi Partisi ve Vatan Partisi’nde, genel başkan yardımcılıkları, genel sekreterlik ve genel başkan vekilliği gibi önemli görevlerde bulunmuştu.Sosyalist Cumhuriyet Partisi’nin kurucuları arasında Sosyalist Parti, İşçi Partisi ve Vatan Partisi’nde Merkez Karar Kurulu üyeliği ve İşçi-Sendika Bürosu yöneticiliği, Aydınlık gazetesinde Emek sayfasının köşe yazarlığını yapmış olan Mehmet Akkaya da yer aldı.Spiker Gülgün Feyman Budak, yayıncı İsmet Arslan, sanatçı Mehmet Akif Şenoğlu, müzisyenler Fatih Veli Ölmez ve Ata Yıkar da kurucular arasında.TKİP de katıldıGerçek Gündem'in haberine göre, Vatan Partisi’nin önceki adı olan İşçi Partisi döneminde Köylü Bürosu Başkanlığı yaparken 2010 yılında partiden ayrılarak arkadaşları ile Türkiye İşçi Köylü Partisi’ni (TİKP) kuran İsmail Durna da Sosyalist Cumhuriyet Partisi kurucuları arasında bulunuyor.TİKP delegeleri, Sosyalist Cumhuriyet Partisi’nin kuruluşu arifesinde olağanüstü kongre yaparak partiyi kapatma ve bütün üyelerle Sosyalist Cumhuriyet Partisi’ne katılma kararı aldılar.İsmail Durna, yeni kurulan Sosyalist Cumhuriyet Partisi’nde Başkanlık Kurulu Üyesi olarak görev aldı.
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türkiye, cumhuriyet, doğu perinçek, vatan partisi, sol, mahir çayan, ayrılık, parti, grup, sosyalist, thkp/c

Vatan Partisi'nden ayrılan grup, Sosyalist Cumhuriyet Partisi'ni kurdu

12:08 07.12.2021
© Fotoğraf : vatanpartisi.org.trVatan Partisi
Vatan Partisi - Sputnik Türkiye, 1920, 07.12.2021
© Fotoğraf : vatanpartisi.org.tr
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Kurucu kadrosunun çoğunluğu Doğu Perinçek'in lideri olduğu Vatan Partisi'nden ayrılanlardan oluşan grup, Sosyalist Cumhuriyet Partisi'ni kurdu.
Önemli kısmını Doğu Perinçek liderliğindeki Vatan Partisi’den ayrılanların oluşturduğu parti kurucuları arasında, 68 gençlik hareketinden, işçi ve memur mücadelesinden kişiler, sanatçılar, kadınlar ve gençler de yer aldı.
Kurucular arasında 68 gençlik hareketinden; Mahir Çayan’ın yakın arkadaşı ve THKP-C hareketinin liderlerinden Kamil Dede, 68 hareketinde en uzun süre hapis yatmış ismi olarak bilinen Hikmet Çiçek, Perinçek’in yönettiği Aydınlık hareketinin liderlerinden Mehmet Bedri Gültekin, Osman Aydın Şahin, Ömer Şahin'in isimleri dikkat çekti.
Mehmet Bedri Gültekin; Sosyalist Parti, İşçi Partisi ve Vatan Partisi’nde, genel başkan yardımcılıkları, genel sekreterlik ve genel başkan vekilliği gibi önemli görevlerde bulunmuştu.
Sosyalist Cumhuriyet Partisi’nin kurucuları arasında Sosyalist Parti, İşçi Partisi ve Vatan Partisi’nde Merkez Karar Kurulu üyeliği ve İşçi-Sendika Bürosu yöneticiliği, Aydınlık gazetesinde Emek sayfasının köşe yazarlığını yapmış olan Mehmet Akkaya da yer aldı.
Spiker Gülgün Feyman Budak, yayıncı İsmet Arslan, sanatçı Mehmet Akif Şenoğlu, müzisyenler Fatih Veli Ölmez ve Ata Yıkar da kurucular arasında.

TKİP de katıldı

Gerçek Gündem'in haberine göre, Vatan Partisi’nin önceki adı olan İşçi Partisi döneminde Köylü Bürosu Başkanlığı yaparken 2010 yılında partiden ayrılarak arkadaşları ile Türkiye İşçi Köylü Partisi’ni (TİKP) kuran İsmail Durna da Sosyalist Cumhuriyet Partisi kurucuları arasında bulunuyor.
TİKP delegeleri, Sosyalist Cumhuriyet Partisi’nin kuruluşu arifesinde olağanüstü kongre yaparak partiyi kapatma ve bütün üyelerle Sosyalist Cumhuriyet Partisi’ne katılma kararı aldılar.
İsmail Durna, yeni kurulan Sosyalist Cumhuriyet Partisi’nde Başkanlık Kurulu Üyesi olarak görev aldı.
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