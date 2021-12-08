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Guatemala'da yüzlerce yıllık 'Şeytan Yakma' festivali
Guatemala'da yüzlerce yıllık 'Şeytan Yakma' festivali
Guatemala'da yüzlerce yıllık 'Şeytan Yakma' geleneği kutlamaları başladı. 08.12.2021, Sputnik Türkiye
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фото, guatemala, festival, şeytan

Guatemala'da yüzlerce yıllık 'Şeytan Yakma' festivali

09:21 08.12.2021
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Guatemala'da yüzlerce yıllık 'Şeytan Yakma' geleneği kutlamaları başladı.
© AA

Guatemala geleneğine göre Şeytan, evlerde bulunan ve bu nedenle çıkarılıp yakılması gereken eski eşyaların arasında saklanıyor.

Guatemala geleneğine göre Şeytan, evlerde bulunan ve bu nedenle çıkarılıp yakılması gereken eski eşyaların arasında saklanıyor. - Sputnik Türkiye
1/9
© AA

Guatemala geleneğine göre Şeytan, evlerde bulunan ve bu nedenle çıkarılıp yakılması gereken eski eşyaların arasında saklanıyor.

© AA

Bu eylemle yıl içinde yaşanan kötülüklerin ortadan kalkacağına ve iyi şeyler için yer açılacağına inanılıyor.

Bu eylemle yıl içinde yaşanan kötülüklerin ortadan kalkacağına ve iyi şeyler için yer açılacağına inanılıyor. - Sputnik Türkiye
2/9
© AA

Bu eylemle yıl içinde yaşanan kötülüklerin ortadan kalkacağına ve iyi şeyler için yer açılacağına inanılıyor.

© AA

Bu sembolik eylemin altında insanların kötülüklerden arınma hissi yatıyor.

Bu sembolik eylemin altında insanların kötülüklerden arınma hissi yatıyor. - Sputnik Türkiye
3/9
© AA

Bu sembolik eylemin altında insanların kötülüklerden arınma hissi yatıyor.

© AA
Guatemala'da yüzlerce yıllık 'Şeytan Yakma' geleneği - Sputnik Türkiye
4/9
© AA
© AA
Guatemala'da yüzlerce yıllık 'Şeytan Yakma' geleneği - Sputnik Türkiye
5/9
© AA
© AA
Guatemala'da yüzlerce yıllık 'Şeytan Yakma' geleneği - Sputnik Türkiye
6/9
© AA
© AA
Guatemala'da yüzlerce yıllık 'Şeytan Yakma' geleneği - Sputnik Türkiye
7/9
© AA
© AA
Guatemala'da yüzlerce yıllık 'Şeytan Yakma' geleneği - Sputnik Türkiye
8/9
© AA
© AA
Guatemala'da yüzlerce yıllık 'Şeytan Yakma' geleneği - Sputnik Türkiye
9/9
© AA
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