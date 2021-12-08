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Guatemala'da yüzlerce yıllık 'Şeytan Yakma' festivali
Guatemala'da yüzlerce yıllık 'Şeytan Yakma' festivali
Guatemala'da yüzlerce yıllık 'Şeytan Yakma' geleneği kutlamaları başladı. 08.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-08T09:21+0300
2021-12-08T09:21+0300
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multimedya
guatemala
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şeytan
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Guatemala'da yüzlerce yıllık 'Şeytan Yakma' festivali
Guatemala'da yüzlerce yıllık 'Şeytan Yakma' geleneği kutlamaları başladı.
© AA
Guatemala geleneğine göre Şeytan, evlerde bulunan ve bu nedenle çıkarılıp yakılması gereken eski eşyaların arasında saklanıyor.
Guatemala geleneğine göre Şeytan, evlerde bulunan ve bu nedenle çıkarılıp yakılması gereken eski eşyaların arasında saklanıyor.
© AA
Bu eylemle yıl içinde yaşanan kötülüklerin ortadan kalkacağına ve iyi şeyler için yer açılacağına inanılıyor.
Bu eylemle yıl içinde yaşanan kötülüklerin ortadan kalkacağına ve iyi şeyler için yer açılacağına inanılıyor.
© AA
Bu sembolik eylemin altında insanların kötülüklerden arınma hissi yatıyor.
Bu sembolik eylemin altında insanların kötülüklerden arınma hissi yatıyor.
© AA
© AA
© AA
© AA
© AA
© AA