Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
Para - hesap makinesi - Sputnik Türkiye, 1920
EKONOMİ
Türkiye ve dünyadan ekonomi alanındaki güncel gelişmeler, para piyasalarındaki son durum. Kredi kuruluşları değerlendirmesi ve diğer tüm gelişmeler.
https://tr.sputniknews.com/20211208/fitch-kuresel-ekonomiye-iliskin-buyume-tahminlerini-dusurdu-1051550693.html
Fitch, küresel ekonomiye ilişkin büyüme tahminlerini düşürdü
Fitch, küresel ekonomiye ilişkin büyüme tahminlerini düşürdü
Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, küresel ekonomiye ilişkin 2021 yılı büyüme beklentisini yüzde 6'dan yüzde 5.7'ye düşürdü. 08.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-08T03:41+0300
2021-12-08T03:41+0300
ekonomi
enflasyon
fitch
rapor
para politikası
stagflasyon
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e4/0b/06/1043171984_1:0:1000:562_1920x0_80_0_0_05ee34ef205ef8185c8a78f03dd86277.jpg
Fitch, Küresel Ekonomik Görünüm Raporu'nun aralık sayısını yayınladı.Küresel ekonomiye ilişkin büyüme tahminlerinin düşürüldüğü raporda, dünya ekonomisinin bu yıl yüzde 5.7 ve 2022'de yüzde 4.2 büyümesinin beklendiği kaydedildi. Fitch, eylül ayında açıkladığı tahminlerinde küresel ekonominin 2021'de yüzde 6, 2022'de ise yüzde 4.4 büyüyeceğini öngörmüştü.Raporda, aşağı yönlü revizyona rağmen küresel ekonominin 2021 yılı büyüme beklentisinin 1973'ten bu yana en hızlı büyüme oranına işaret ettiği belirtilerek, küresel ekonomisinin stagflasyondan çok uzakta olduğu ifade edildi.Geçen yıl boyunca küresel toplam talepteki güçlü toparlanmanın, üretimde eşit bir iyileşme ile karşılanmadığı belirtilen raporda, arz darboğazlarının reel gayrisafi yurt içi hasılanın (GSYH) bu yılın üçüncü çeyreğinde beklenenden daha az artmasına, fiyatların ise beklenenden fazla yükselmesine neden olduğu aktarıldı.ABD ekonomisinin büyüme tahminleri aşağı yönlü revize edildiRaporda, sanayi üretiminde son dönemde yaşanan tedarik zinciri aksamaları nedeniyle ABD, Almanya ve Japonya gibi ekonomilerin bu yıla ilişkin büyüme tahminlerinin düşürüldüğü kaydedildi.ABD ekonomisinin 2021 yılı büyüme tahminin yüzde 6.2'den yüzde 5.7'ye çekildiği belirtilen raporda, ülkenin 2022 yılı büyüme beklentisinin ise yüzde 3.9'dan yüzde 3.7'ye düşürüldüğü bildirildi.Raporda, Euro Bölgesi ekonomisinin 2021 yılı büyüme tahminin de yüzde 5.2'den yüzde 5'e indirildiği, 2022 yılı büyüme tahminin ise değişim göstermeyerek yüzde 4.5 seviyesinde tutulduğu aktarıldı.Fitch'in raporunda Çin ekonomisinin ise 2021'de yüzde 8 ve 2022'de yüzde 4.8 büyümesinin beklendiği bildirildi.Enflasyon beklentilerinde artışMart ayından bu yana küresel tüketim mallarının fiyatlarındaki keskin artışın özellikle ABD'de sağlanan teşviklerin körüklediği mal talebindeki artışı yansıttığına işaret edilen raporda, mal fiyatlarının 2022'de istikrar kazanmasının beklendiği ifade edildi.Raporda, enflasyon tahminlerinde yaygın olarak yukarı yönlü revizyonlar yapıldığı belirtilerek, enflasyon baskılarının artması ihtimalinin yükselmesinin merkez bankalarını tedirgin ettiği aktarıldı.Enflasyonun bir kamu endişesi haline geldiği ve enerji fiyatlarındaki şoklarla daha da güçlendiğine dikkat çekilen açıklamada, enflasyon beklentilerinin arttığı kaydedildi.Raporda, yüksek enflasyonun politika gerilimlerini artırdığına işaret edilen raporda, "Kovid-19'un Omicron varyantı, büyüme için aşağı yönlü risk oluşturuyor, ancak arzı olumsuz yönde etkileyerek daha fazla fiyat artışına neden olabilir ve merkez bankalarının normalleşmeyi geciktirmesi durumunda risk anlamına gelebilir" değerlendirmesi yer aldı.Enflasyon küresel para politikası normalleşmesini hızlandırıyorKüresel enflasyon şokunun ölçeği ve uzun süredir devam etmesinin çoğu tahminciyi ve merkez bankasını şaşırttığı belirtilen raporda, küresel para politikası normalleşmesinin başlangıcını öne çektiği aktarıldı.Raporda, enflasyonun küresel para politikası normalleşmesini hızlandırdığı vurgulanarak, ABD Merkez Bankasının (Fed) Eylül 2022'de ve İngiltere Merkez Bankası'nın (BOE) bu ayın sonunda faiz oranlarını artırmasının beklendiği ifade edildi.Para politikası tepkilerinin daha farklı hale geldiğine işaret edilen raporda, Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) faiz oranlarını 2023'e kadar sabit tutmasının muhtemel olduğu kaydedildi.ABD dolarının daha da güçlenmesinin beklendiğine dikkat çekilen raporda, daha güçlü bir dolar ve daha zayıf Çin büyümesinin 2022'de emtia fiyatları üzerinde baskı oluşturabileceği, gelişen piyasa ekonomileri üzerindeki baskıyı artırabileceği ifade edildi.
https://tr.sputniknews.com/20211119/imf-enflasyon-kalici-gozukuyor-1050949630.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e4/0b/06/1043171984_126:0:875:562_1920x0_80_0_0_5739b9818104d6c715b5b89fce26483a.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
enflasyon, fitch, rapor, para politikası, stagflasyon

Fitch, küresel ekonomiye ilişkin büyüme tahminlerini düşürdü

03:41 08.12.2021
© AAFitch Ratings
Fitch Ratings - Sputnik Türkiye, 1920, 08.12.2021
© AA
Abone ol
Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, küresel ekonomiye ilişkin 2021 yılı büyüme beklentisini yüzde 6'dan yüzde 5.7'ye düşürdü.
Fitch, Küresel Ekonomik Görünüm Raporu'nun aralık sayısını yayınladı.
Küresel ekonomiye ilişkin büyüme tahminlerinin düşürüldüğü raporda, dünya ekonomisinin bu yıl yüzde 5.7 ve 2022'de yüzde 4.2 büyümesinin beklendiği kaydedildi. Fitch, eylül ayında açıkladığı tahminlerinde küresel ekonominin 2021'de yüzde 6, 2022'de ise yüzde 4.4 büyüyeceğini öngörmüştü.
Raporda, aşağı yönlü revizyona rağmen küresel ekonominin 2021 yılı büyüme beklentisinin 1973'ten bu yana en hızlı büyüme oranına işaret ettiği belirtilerek, küresel ekonomisinin stagflasyondan çok uzakta olduğu ifade edildi.
Geçen yıl boyunca küresel toplam talepteki güçlü toparlanmanın, üretimde eşit bir iyileşme ile karşılanmadığı belirtilen raporda, arz darboğazlarının reel gayrisafi yurt içi hasılanın (GSYH) bu yılın üçüncü çeyreğinde beklenenden daha az artmasına, fiyatların ise beklenenden fazla yükselmesine neden olduğu aktarıldı.

ABD ekonomisinin büyüme tahminleri aşağı yönlü revize edildi

Raporda, sanayi üretiminde son dönemde yaşanan tedarik zinciri aksamaları nedeniyle ABD, Almanya ve Japonya gibi ekonomilerin bu yıla ilişkin büyüme tahminlerinin düşürüldüğü kaydedildi.
ABD ekonomisinin 2021 yılı büyüme tahminin yüzde 6.2'den yüzde 5.7'ye çekildiği belirtilen raporda, ülkenin 2022 yılı büyüme beklentisinin ise yüzde 3.9'dan yüzde 3.7'ye düşürüldüğü bildirildi.
Raporda, Euro Bölgesi ekonomisinin 2021 yılı büyüme tahminin de yüzde 5.2'den yüzde 5'e indirildiği, 2022 yılı büyüme tahminin ise değişim göstermeyerek yüzde 4.5 seviyesinde tutulduğu aktarıldı.
Fitch'in raporunda Çin ekonomisinin ise 2021'de yüzde 8 ve 2022'de yüzde 4.8 büyümesinin beklendiği bildirildi.

Enflasyon beklentilerinde artış

Mart ayından bu yana küresel tüketim mallarının fiyatlarındaki keskin artışın özellikle ABD'de sağlanan teşviklerin körüklediği mal talebindeki artışı yansıttığına işaret edilen raporda, mal fiyatlarının 2022'de istikrar kazanmasının beklendiği ifade edildi.
Raporda, enflasyon tahminlerinde yaygın olarak yukarı yönlü revizyonlar yapıldığı belirtilerek, enflasyon baskılarının artması ihtimalinin yükselmesinin merkez bankalarını tedirgin ettiği aktarıldı.
Enflasyonun bir kamu endişesi haline geldiği ve enerji fiyatlarındaki şoklarla daha da güçlendiğine dikkat çekilen açıklamada, enflasyon beklentilerinin arttığı kaydedildi.
Raporda, yüksek enflasyonun politika gerilimlerini artırdığına işaret edilen raporda, "Kovid-19'un Omicron varyantı, büyüme için aşağı yönlü risk oluşturuyor, ancak arzı olumsuz yönde etkileyerek daha fazla fiyat artışına neden olabilir ve merkez bankalarının normalleşmeyi geciktirmesi durumunda risk anlamına gelebilir" değerlendirmesi yer aldı.

Enflasyon küresel para politikası normalleşmesini hızlandırıyor

Küresel enflasyon şokunun ölçeği ve uzun süredir devam etmesinin çoğu tahminciyi ve merkez bankasını şaşırttığı belirtilen raporda, küresel para politikası normalleşmesinin başlangıcını öne çektiği aktarıldı.
Raporda, enflasyonun küresel para politikası normalleşmesini hızlandırdığı vurgulanarak, ABD Merkez Bankasının (Fed) Eylül 2022'de ve İngiltere Merkez Bankası'nın (BOE) bu ayın sonunda faiz oranlarını artırmasının beklendiği ifade edildi.
Para politikası tepkilerinin daha farklı hale geldiğine işaret edilen raporda, Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) faiz oranlarını 2023'e kadar sabit tutmasının muhtemel olduğu kaydedildi.
ABD dolarının daha da güçlenmesinin beklendiğine dikkat çekilen raporda, daha güçlü bir dolar ve daha zayıf Çin büyümesinin 2022'de emtia fiyatları üzerinde baskı oluşturabileceği, gelişen piyasa ekonomileri üzerindeki baskıyı artırabileceği ifade edildi.
Uluslararası Para Fonu (IMF) - Sputnik Türkiye, 1920, 19.11.2021
EKONOMİ
IMF: Enflasyon kalıcı gözüküyor
19 Kasım, 05:16
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
© 2021 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca中国中文Çince
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
04:45ABD'de Biden'ın aşı zorunluluğu uygulamasını federal mahkeme durdurdu
04:26ABD'de Omicron varyantı 19 eyalette görüldü
04:02BMGK, Kaddafi'nin eşi ile 2 çocuğuna yönelik seyahat yasağını geçici olarak kaldırdı
03:41Fitch, küresel ekonomiye ilişkin büyüme tahminlerini düşürdü
03:10ABD'de 3 senatörden Suudi Arabistan'a füze satışını engellemek için tasarı
02:39PSG yıldızlarıyla kazandı, Messi yine tarihe geçti
02:23Jandarma ve Sahil Güvenlik için muvazzaf ve sözleşmeli astsubay alınacak
02:20İBB’den Melen Barajı paylaşımı: 5 yıl önce bugün bitecekti
02:19Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın: Bahane üretmek istemiyorum tüm sorumluluk bana ait
02:10Erivan’dan Bakü'ye kışkırtıcı söylemden vazgeçme ve anlaşmaların uygulanmasını engellememe çağrısı
01:582021'de siber saldırıların en az yüzde 90'ı Rusya'nın kritik altyapı tesislerine düzenlendi
01:54Dünyanın ilk bitki bazlı Kovid-19 aşısı Kanada'da üretildi
01:45Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları: 3 kırmızı kartın çıktığı maçta A. Madrid üst tura çıktı
01:18Tatlıses’e ‘Yaşam Boyu Onur Ödülü’ verilmişti: Pantene’den açıklama
01:07Gözaltına alınan kripto para borsası Bitrota'nın sahiplerinden Kenan Altun İstanbul'a getirildi
01:03CNN International’dan CNN Türk’e inceleme: Heyet geliyor
01:03Beşiktaş'tan Şampiyonlar Ligi'ne puansız veda
00:51S-400 birliklerinin Volga bölgesi ve Sibirya'daki taktik tatbikatları başladı
00:41Fenerbahçe Kulübü Başkan Vekili Erol Bilecik: Maçın sonucunun hiçbir ehemmiyeti yok
00:40Antalya'da kar yağışı başladı