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NASA Uzay Sergisi kapılarını açtı
NASA Uzay Sergisi kapılarını açtı
Astronotların yemek menüleri, özel tasarlanmış giysileri, ekipmanları ile uzay kapsül ve roketlerinin kopyalarının bulunduğu NASA Uzay Sergisi, İstanbul'da... 08.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-08T14:46+0300
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nasa, uzay, ay, sergi

NASA Uzay Sergisi kapılarını açtı

14:46 08.12.2021 (güncellendi: 14:49 08.12.2021)
© DHANASA Uzay Sergisi kapılarını açtı
NASA Uzay Sergisi kapılarını açtı - Sputnik Türkiye, 1920, 08.12.2021
© DHA
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Astronotların yemek menüleri, özel tasarlanmış giysileri, ekipmanları ile uzay kapsül ve roketlerinin kopyalarının bulunduğu NASA Uzay Sergisi, İstanbul'da ziyaretçilere kapılarını açtı. Sergide ziyaretçilerin en çok ilgisini çeken eser ziyaretçilerin dokunabildikleri gerçek Ay taşı oldu.
© DHAAmerikan Havacılık ve Uzay Dairesi'nin (NASA) 50 yılı aşkın uzay çalışmalarını ve deneyimlerini yansıttığı NASA Uzay Sergisi Ataşehir'de açıldı.
NASA Uzay Sergisi kapılarını açtı - Sputnik Türkiye
1/6
© DHA
Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi'nin (NASA) 50 yılı aşkın uzay çalışmalarını ve deneyimlerini yansıttığı NASA Uzay Sergisi Ataşehir'de açıldı.
© DHASergide NASA uzay görevlerinde kullanılmış gerçek boyuttaki eserler yer alıyor.
NASA Uzay Sergisi kapılarını açtı - Sputnik Türkiye
2/6
© DHA
Sergide NASA uzay görevlerinde kullanılmış gerçek boyuttaki eserler yer alıyor.
© DHAZiyaretçilerin dokunabileceği gerçek Ay taşı, uzay roketlerinin kopyaları, tam boyutlu uzay aracı modelleri, uzaya giden astronotların giydiği kıyafetler, ekipmanlar ve Sputnik 1 uydusunun ve Uluslararası Uzay İstasyonu'nun (ISS) modelleri'nin de bulunduğu 200'ün üzerinde parça bulunuyor.
NASA Uzay Sergisi kapılarını açtı - Sputnik Türkiye
3/6
© DHA
Ziyaretçilerin dokunabileceği gerçek Ay taşı, uzay roketlerinin kopyaları, tam boyutlu uzay aracı modelleri, uzaya giden astronotların giydiği kıyafetler, ekipmanlar ve Sputnik 1 uydusunun ve Uluslararası Uzay İstasyonu'nun (ISS) modelleri'nin de bulunduğu 200'ün üzerinde parça bulunuyor.
© DHASerginin açılış konuşmasını serginin düzenleyicisi olan şirket yetkilisi yaptı.
NASA Uzay Sergisi kapılarını açtı - Sputnik Türkiye
4/6
© DHA
Serginin açılış konuşmasını serginin düzenleyicisi olan şirket yetkilisi yaptı.
© DHAŞirket yetkilisi Merve Timurlenk Şengül, “Uzayın bilinmeyen yüzüne ışık tutan çalışmalar yapan Ulusal Havacılık ve Uzay Ajansı hepimizin bildiği adıyla NASA, bu muhteşem sergiyle bizleri uzayda heyecan dolu bir yolculuğa çıkarıyor. NASA Uzay sergisinde karşımıza çıkacak her detay, bizleri ve çocuklarımızı bu gizemli dünyanın bugüne kadar keşfedilmiş yanlarıyla tanıştıracak. Serginin her metrekaresinde uzayın derinliklerine biraz daha yaklaşarak hem görsel hem de deneyimsel alanlarının keyfini çıkaracağız” dedi.
NASA Uzay Sergisi kapılarını açtı - Sputnik Türkiye
5/6
© DHA
Şirket yetkilisi Merve Timurlenk Şengül, “Uzayın bilinmeyen yüzüne ışık tutan çalışmalar yapan Ulusal Havacılık ve Uzay Ajansı hepimizin bildiği adıyla NASA, bu muhteşem sergiyle bizleri uzayda heyecan dolu bir yolculuğa çıkarıyor. NASA Uzay sergisinde karşımıza çıkacak her detay, bizleri ve çocuklarımızı bu gizemli dünyanın bugüne kadar keşfedilmiş yanlarıyla tanıştıracak. Serginin her metrekaresinde uzayın derinliklerine biraz daha yaklaşarak hem görsel hem de deneyimsel alanlarının keyfini çıkaracağız” dedi.
© DHAŞengül, “Serginin ilk bölümü olan tarihsel sergi alanında; uzay hayalinden başlayarak, Ay'a ilk ayak basışımıza kadar geçen sürecin tüm kilometre taşlarına tanık olacağız. NASA'ya ait 200'ün üzerinde önemli eseri, uzaydan gelen özel parçaları ve gerçek bir Ay Taşı'nı da yakından görme hatta dokunma fırsatı bulacağız. Sergimizin deneyim alanı olan ikinci bölümünde ise astronot ve kozmonotların uzay yolculuğu öncesi kullandıkları farklı simülatörleri ve uzaydan dünyaya bakmanın hazzını yaşatacak sanal gerçeklikleri deneyimleyebileceğiz" ifadelerini kullandı.
NASA Uzay Sergisi kapılarını açtı - Sputnik Türkiye
6/6
© DHA
Şengül, “Serginin ilk bölümü olan tarihsel sergi alanında; uzay hayalinden başlayarak, Ay'a ilk ayak basışımıza kadar geçen sürecin tüm kilometre taşlarına tanık olacağız. NASA'ya ait 200'ün üzerinde önemli eseri, uzaydan gelen özel parçaları ve gerçek bir Ay Taşı'nı da yakından görme hatta dokunma fırsatı bulacağız. Sergimizin deneyim alanı olan ikinci bölümünde ise astronot ve kozmonotların uzay yolculuğu öncesi kullandıkları farklı simülatörleri ve uzaydan dünyaya bakmanın hazzını yaşatacak sanal gerçeklikleri deneyimleyebileceğiz" ifadelerini kullandı.
1/6
© DHA
Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi'nin (NASA) 50 yılı aşkın uzay çalışmalarını ve deneyimlerini yansıttığı NASA Uzay Sergisi Ataşehir'de açıldı.
2/6
© DHA
Sergide NASA uzay görevlerinde kullanılmış gerçek boyuttaki eserler yer alıyor.
3/6
© DHA
Ziyaretçilerin dokunabileceği gerçek Ay taşı, uzay roketlerinin kopyaları, tam boyutlu uzay aracı modelleri, uzaya giden astronotların giydiği kıyafetler, ekipmanlar ve Sputnik 1 uydusunun ve Uluslararası Uzay İstasyonu'nun (ISS) modelleri'nin de bulunduğu 200'ün üzerinde parça bulunuyor.
4/6
© DHA
Serginin açılış konuşmasını serginin düzenleyicisi olan şirket yetkilisi yaptı.
5/6
© DHA
Şirket yetkilisi Merve Timurlenk Şengül, “Uzayın bilinmeyen yüzüne ışık tutan çalışmalar yapan Ulusal Havacılık ve Uzay Ajansı hepimizin bildiği adıyla NASA, bu muhteşem sergiyle bizleri uzayda heyecan dolu bir yolculuğa çıkarıyor. NASA Uzay sergisinde karşımıza çıkacak her detay, bizleri ve çocuklarımızı bu gizemli dünyanın bugüne kadar keşfedilmiş yanlarıyla tanıştıracak. Serginin her metrekaresinde uzayın derinliklerine biraz daha yaklaşarak hem görsel hem de deneyimsel alanlarının keyfini çıkaracağız” dedi.
6/6
© DHA
Şengül, “Serginin ilk bölümü olan tarihsel sergi alanında; uzay hayalinden başlayarak, Ay'a ilk ayak basışımıza kadar geçen sürecin tüm kilometre taşlarına tanık olacağız. NASA'ya ait 200'ün üzerinde önemli eseri, uzaydan gelen özel parçaları ve gerçek bir Ay Taşı'nı da yakından görme hatta dokunma fırsatı bulacağız. Sergimizin deneyim alanı olan ikinci bölümünde ise astronot ve kozmonotların uzay yolculuğu öncesi kullandıkları farklı simülatörleri ve uzaydan dünyaya bakmanın hazzını yaşatacak sanal gerçeklikleri deneyimleyebileceğiz" ifadelerini kullandı.
Space Adventure NASA - Sputnik Türkiye, 1920, 01.12.2021
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