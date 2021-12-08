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https://tr.sputniknews.com/20211208/volkswagen-turkiyedeki-fiyat-listelerini-guncelledi-1051579018.html
Volkswagen, Türkiye'deki fiyat listelerini güncelledi
Volkswagen, Türkiye'deki fiyat listelerini güncelledi
Sıfır araçlarına ait fiyat listesini güncelleyen Volkswagen Türkiye otomobillere zam yaptı. Yapılan astronomik zamlar sosyal medyanın gündemine otururken, B... 08.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-08T18:38+0300
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ekonomi
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Alman otomotiv devi BMW'den sonra Volkswagen Türkiye’de en çok satılan Polo, Golf, T-Roc ve Passat modellerine fiyat güncellemesine gitti.Volkswagen Türkiye pazarında en çok satan modellerinden olan B sınıfı Polo, C sınıfı Golf, D sınıfı Passat ve B-SUV sınıfında pazara sürdüğü T-Roc modeline yeni zamlar geldi.Volkswagen daha önce 254.300 TL’ye sattığı olan en ucuz model Polo'nun en ucuzu yeni zamlarla beraber 387 bin TL’ye, en pahalısı 511.400 TL’ye çıkıyor.
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volkswagen (vw), araba

Volkswagen, Türkiye'deki fiyat listelerini güncelledi

18:38 08.12.2021 (güncellendi: 19:42 08.12.2021)
© REUTERS / Michele TantussiVolkswagen
Volkswagen - Sputnik Türkiye, 1920, 08.12.2021
© REUTERS / Michele Tantussi
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Sıfır araçlarına ait fiyat listesini güncelleyen Volkswagen Türkiye otomobillere zam yaptı. Yapılan astronomik zamlar sosyal medyanın gündemine otururken, B sınıfı Polo'nun fiyatı 500 bin TL'yi aştı
Alman otomotiv devi BMW'den sonra Volkswagen Türkiye’de en çok satılan Polo, Golf, T-Roc ve Passat modellerine fiyat güncellemesine gitti.
Volkswagen Türkiye pazarında en çok satan modellerinden olan B sınıfı Polo, C sınıfı Golf, D sınıfı Passat ve B-SUV sınıfında pazara sürdüğü T-Roc modeline yeni zamlar geldi.
Volkswagen daha önce 254.300 TL’ye sattığı olan en ucuz model Polo'nun en ucuzu yeni zamlarla beraber 387 bin TL’ye, en pahalısı 511.400 TL’ye çıkıyor.
Güncellenen 2021 Aralık fiyat listesi:

Yeni Polo 1.0 80 PS Manuel Impression 387,000.00 TL
Yeni Polo 1.0 TSI 95 PS Manuel Life 403,300.00 TL
Yeni Polo 1.0 TSI 95 PS DSG Life 439,700.00 TL
Yeni Polo 1.0 TSI 95 PS DSG Style 511,400.00 TL
Zamlı Volkswagen Golf fiyatları:
Golf 1.0 TSI 110 PS Manuel Impression 423,900.00 TL
Golf 1.0 eTSI 110 PS DSG Life 529,300.00 TL
Golf 1.0 eTSI 110 PS DSG Style 583,600.00 TL
Golf 1.0 eTSI 110 PS DSG R-Line 615,900.00 TL
Golf 1.5 eTSI 150 PS DSG Style 639,800.00 TL
Golf 1.5 eTSI 150 PS DSG R-Line 671,900.00 TL
Aralık 2021 T-Roc fiyatları
T-Roc 1.5 TSI ACT 150 PS DSG Highline 650,000.00 TL
Volkswagen Tiguan güncel fiyat listesi
Tiguan 1,5 TSI ACT 150 PS DSG Life 696,900.00 TL
Tiguan 1,5 TSI ACT 150 PS DSG Elegance 779,200.00 TL
Tiguan 1,5 TSI ACT 150 PS DSG R-Line 831,000.00 TL
Tiguan 2,0 TDI SCR 150 PS 4MOTION DSG Elegance 1,161,000.00 TL
Tiguan 2,0 TDI SCR 150 PS 4MOTION DSG R-Line 1,242,100.00 TL
Passa fiyatları zamlandı
Passat 1.5 TSI ACT 150 PS DSG Impression 615,500.00 TL
Passat 1.5 TSI ACT 150 PS DSG Business 700,700.00 TL
Passat 1.5 TSI ACT 150 PS DSG Elegance 845,900.00 TL
Passat 2.0 TDI SCR 150 PS DSG Business 1,118,700.00 TL
Passat 2.0 TDI SCR 150 PS DSG Elegance 1,343,800.00 TL
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