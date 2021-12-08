https://tr.sputniknews.com/20211208/volkswagen-turkiyedeki-fiyat-listelerini-guncelledi-1051579018.html

Volkswagen, Türkiye'deki fiyat listelerini güncelledi

Volkswagen, Türkiye'deki fiyat listelerini güncelledi

Sıfır araçlarına ait fiyat listesini güncelleyen Volkswagen Türkiye otomobillere zam yaptı. Yapılan astronomik zamlar sosyal medyanın gündemine otururken, B... 08.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-08T18:38+0300

2021-12-08T18:38+0300

2021-12-08T19:42+0300

ekonomi

volkswagen (vw)

araba

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Alman otomotiv devi BMW'den sonra Volkswagen Türkiye’de en çok satılan Polo, Golf, T-Roc ve Passat modellerine fiyat güncellemesine gitti.Volkswagen Türkiye pazarında en çok satan modellerinden olan B sınıfı Polo, C sınıfı Golf, D sınıfı Passat ve B-SUV sınıfında pazara sürdüğü T-Roc modeline yeni zamlar geldi.Volkswagen daha önce 254.300 TL’ye sattığı olan en ucuz model Polo'nun en ucuzu yeni zamlarla beraber 387 bin TL’ye, en pahalısı 511.400 TL’ye çıkıyor.

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Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

volkswagen (vw), araba