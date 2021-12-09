https://tr.sputniknews.com/20211209/appledan-turkiye-aciklamasi-app-storeda-fiyatlar-artacak--1051597385.html

Apple'dan Türkiye açıklaması: App Store'da fiyatlar artacak

Apple'dan Türkiye açıklaması: App Store'da fiyatlar artacak

ABD merkezli teknoloji devi Apple, dolar karşısında Türk lirasının hızla değer kaybettiği kur dalgalanmasının ardından Türkiye'ye ilişkin açıklama yaptı... 09.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-09T10:44+0300

2021-12-09T10:44+0300

2021-12-09T11:13+0300

ekonomi

apple

fiyat artışı

app store

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Apple'ın internet sitesi üzerinden "Türkiye'de App Store üzerinde yapılacak olan fiyat değişiklikleri" başlığıyla yayınlanan açıklamada şu ifadelere yer verildi:Apple, App Store fiyatlandırmalarında daha önce 10,99 TL olan temel seviye uygulama fiyatını 16,99 TL’ye yükseltti.Apple, çip ve tedarik krizi nedeniyle iPhone üretimini duraklatmak zorunda kaldıÖte yandan dev teknoloji şirketi, dünyadaki çip krizinden etkilenmeye devam ediyor. Nikkei Asia'nın haberine göre Apple, normalde Noel tatilinde alınan hediyeler nedeniyle küresel boyutta bir talep artışı yaşanması beklenen bir dönemde, iPhone üretimini birkaç günlüğüne durdurmak zorunda kaldı. Haberde söz konusu kesintinin çip krizi, tedarik zinciri krizi ve Çin'deki enerji kullanımına dair kısıtlamalar neden oldu.Konuya ilişkin Nikkei Asia'ya konuşan kaynaklar, iPhone'daki üretim kesintisinin ekim ayının başlarında yaşandığını kaydetti. Söz konusu dönem, Çin'deki çoğu şirketin hanedan yönetiminin sona erip ve demokrasiye doğru ilerleyişin kutlandığı 'Altın Hafta' nedeniyle kepenk kapattığı, insanların bu sayede şenliklerin tadını çıkarmak için ülke çapında seyahat etme imkanı bulduğu bir zamana denk geliyor. Ancak Apple her yıl bu dönemde, Noel sebebiyle artacak talebe hazırlık için üretimi günde 24 saate çıkararak çalışanlara mesai ücreti ödeme yolunu tercih ediyordu. Bu yıl söz konusu çip ve tedarik krizleri nedeniyle Apple, son 10 yılda ilk kez üretimi durdurmak zorunda kaldı.Yaşanan üretim krizleri ve kesintilerinin Apple'ın 2021'de 15 milyon daha az iPhone üreteceği anlamına geliyor.

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apple, fiyat artışı, app store