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Barcelona'dan Şampiyonlar Ligi'ne 'fark'lı veda
Barcelona'dan Şampiyonlar Ligi'ne 'fark'lı veda
Şampiyonlar Ligi E Grubu'nda mücadele eden Barcelona, gruptaki son maçında Bayern Münih'e Almanya'da 3-0 yenildi ve Şampiyonlar Ligi'ne veda etti. 09.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-09T01:22+0300
2021-12-09T01:22+0300
2021-12-09T01:22+0300
spor
veda
uefa şampiyonlar ligi
barcelona
bayern münih
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Ekonomik olarak zor günler geçiren Barcelona, Şampiyonlar Ligi'nde erken havlu attı.Almanya'da Bayern Münih'e 3-0 yenilen Barça, grubunu 7 puanla 3. sırada tamamladı ve Şampiyonlar Ligi'ne veda etti. Barcelona, yoluna Avrupa Ligi'nde devam edecek. Bayern'e 3-0'lık galibiyeti getiren golleri 34'te Müller, 43'te Sane ve 62'de Musiala attı. Eski adı UEFA Kupası olan Avrupa Ligi'nde son olarak 2003-2004 sezonunda oynayan Barcelona, bir Şampiyonlar Ligi grubuna ise son olarak 20 yıl önce veda etmişti. Barcelona, 2000-2001 sezonunda Milan, Leeds United ve Beşiktaş'ın olduğu grupta Milan ile Leeds United'ın gerisinde kalıp üçüncü olmuş ve Şampiyonlar Ligi'nden elenmişti. Grubun diğer maçında evinde Dinamo Kiev'i 2-0'la geçen Benfica ise puanını 8 yaparak 2. sıraya çıktı ve 18 puanlı Bayern'in ardından tur biletini aldı.
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veda, uefa şampiyonlar ligi, barcelona, bayern münih
Barcelona'dan Şampiyonlar Ligi'ne 'fark'lı veda
Şampiyonlar Ligi E Grubu'nda mücadele eden Barcelona, gruptaki son maçında Bayern Münih'e Almanya'da 3-0 yenildi ve Şampiyonlar Ligi'ne veda etti.
Ekonomik olarak zor günler geçiren Barcelona, Şampiyonlar Ligi'nde erken havlu attı.
Almanya'da Bayern Münih'e 3-0 yenilen Barça, grubunu 7 puanla 3. sırada tamamladı ve Şampiyonlar Ligi'ne veda etti.
Barcelona, yoluna Avrupa Ligi'nde devam edecek.
Bayern'e 3-0'lık galibiyeti getiren golleri
34'te Müller, 43'te Sane ve 62'de Musiala attı.
Eski adı UEFA Kupası olan Avrupa Ligi'nde son olarak 2003-2004 sezonunda oynayan Barcelona, bir Şampiyonlar Ligi grubuna ise son olarak 20 yıl önce veda etmişti.
Barcelona,
2000-2001 sezonunda Milan, Leeds United ve Beşiktaş'ın olduğu grupta Milan ile Leeds United'ın gerisinde kalıp üçüncü olmuş ve Şampiyonlar Ligi'nden elenmişti.
Grubun diğer maçında evinde
Dinamo Kiev'i 2-0'la geçen Benfica ise puanını 8 yaparak 2. sıraya çıktı ve 18 puanlı Bayern'in ardından tur biletini aldı.