https://tr.sputniknews.com/20211209/besiktasta-sergen-yalcin-istifa-karari-aldi-1051600489.html

Beşiktaş'ta Sergen Yalçın istifa kararı aldı

Beşiktaş'ta Sergen Yalçın istifa kararı aldı

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın istifasını yönetime sundu. 09.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-09T12:21+0300

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spor

sergen yalçın

beşiktaş

ahmet nur çebi

istifa

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Süper Lig ve Şampiyonlar Ligi'nde kötü sonuçlar alan Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın istifa kararı aldı. 49 yaşındaki teknik adam kararını bugün yönetime bildirdi.Bugün yapılan antrenmana çıkmayı düşünmeyen Yalçın, Başkan Ahmet Nur Çebi ile yapacağı görüşmenin ardından son kararını verecek.Skorer'ın haberinde ise Çebi'nin Sergen Yalçın'ın istifasını kabul ettiği belirtildi. Siyah-beyazlıların saat 12.00'de başlayan antrenmanını, yardımcı antrenör Murat Şahin yönetiyor.Pazartesi günü yeni hoca adayları masaya yatırılacakSergen Yalçın sonrasında yeni hoca adayları da gündeme gelmeye başladı. Siyah-beyazlı ekipte ilk akla gelen isim Şenol Güneş olsa da, yönetimde tecrübeli hoca konusunda fikir ayrılığı var. Milli Takım'daki performansı tartışılan Güneş yerine, Sergen Yalçın'ın takımın başına getirildiği dönemdeki gibi genç bir isim düşünülüyor. Pazartesi günü yapılacak olan yönetim kurulu toplantısında bu konu gündemin ilk maddesi olacak. Başkan Çebi ve Yönetim Kurulu Üyeleri ise yeni teknik direktör konusunda acele etmemekten yana.Hafta sonunda oynanacak olan Kayserispor karşılaşmasında da yedek kulübesinde Murat Şahin'in yer alması bekleniyor.Daha önce istifadan dönmüştü27 Kasım'da ligde Giresunspor'a sahasında 4-0 mağlup olarak çok ağır bir yenilgi alan siyah-beyazlılarda Sergen Yalçın maçın ardından istifa sinyali verse de ertesi gün başkan Ahmet Nur Çebi ile yapılan görüşmenin ardından devam kararı almıştı. Sonrasında oynanan Kasımpaşa maçında öne geçmesine rağmen üstünlüğünü koruyamayan ve berabere kalan Beşiktaş'ta sergilenen performans yine kimseyi tatmin etmezken Dortmund hezimeti istifa tartışmalarını yeniden alevlendirmişti.

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sergen yalçın, beşiktaş, ahmet nur çebi, istifa