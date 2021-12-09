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Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı: İki ilin sınırına ilişkin yeni karar
Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı: İki ilin sınırına ilişkin yeni karar
Gümüşhane ve Trabzon'un sınırlarına ilişkin yeni karar Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlandı. 09.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-09T10:08+0300
2021-12-09T10:08+0300
2021-12-09T10:08+0300
türkiye
trabzon
gümüşhane
resmi gazete
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İki ilin sınırına ilişkin karar Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlandı.Gümüşhane'nin Kürtün ilçesi, Kırgeriş, Bağlama ve Damlı köyleri ile Trabzon'un Şalpazarı ilçesi, Gökçeköy Mahallesi arası iki il sınırının tespitine ilişkin karar yürürlüğe konuldu.
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trabzon, gümüşhane, resmi gazete
Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı: İki ilin sınırına ilişkin yeni karar
Gümüşhane ve Trabzon'un sınırlarına ilişkin yeni karar Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlandı.
İki ilin sınırına ilişkin karar Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlandı.
Gümüşhane'nin Kürtün ilçesi, Kırgeriş, Bağlama ve Damlı köyleri ile Trabzon'un Şalpazarı ilçesi, Gökçeköy Mahallesi arası iki il sınırının tespitine ilişkin karar yürürlüğe konuldu.