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https://tr.sputniknews.com/20211209/ihracat-artti-beyaz-et-zamlandi-1051603205.html
İhracat arttı, beyaz et zamlandı
İhracat arttı, beyaz et zamlandı
Türkiye’den İran’a beyaz et ihracatı artınca, beyaz et çeşitlerinden olan tavuk göğsünün fiyatı yüzde 30 zamlandı. 09.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-09T13:18+0300
2021-12-09T13:18+0300
ekonomi
bursa
enflasyon
tavuk
beyaz et
gıda fiyatları
zam
ekonomi
et
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Bursa'da Tuz Pazarı’nda uzun yıllardır tavuk satan Murat Ay, "Bugünlerde piliç ürünlerine maalesef yüzde 30 ila yüzde 40 arası zam geldi. Beyaz etin zamlanmasının sebeplerinden biri de, İran’a yüksek miktarda beyaz et ihracatı olduğu söyleniyor. Vatandaşın beyaz ete talebi çok fazla. Bugün restoranlar ve kafeler başta olmak üzere hemen hemen bütün mutfaklarda yüzde 80 göğüs eti kullanılıyor. Bilhassa kış mevsiminde tavuk şiş, tavuk sote, tavuk kızartma çeşitlerine rağbet çok fazla. Hâliyle göğüs eti fiyatları da yüzde 30 arttı" dedi.'Esnafta marketlerden daha ucuz'Esnaf dükkânlarında fiyatların marketlere nazaran daha ucuz olduğunu savunan Murat Ay, "Biz esnaflarda göğüs eti fiyatı süpermarketlere göre çok daha uygun. Biz göğüs etinin kilosunu 35 liraya satıyoruz. Süpermarketlerde ve AVM’lerde ise göğüs etinin kilosu 45 liradan başlıyor, 75 liraya kadar çıkıyor’’ diye konuştu.Öte yandan Murat Ay, tavuk kanadının kilosunun 33, bütün pilicin 24, kelebeğin 26, pirzolanın 38, tavuk incik fiyatının ise 37 lira olduğunu söyledi.
https://tr.sputniknews.com/20211209/cig-koftede-stok-iddiasi-luks-bir-urun-olma-yolunda-ilerliyor-1051599669.html
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bursa, enflasyon, tavuk, beyaz et, gıda fiyatları, zam, ekonomi, et

İhracat arttı, beyaz et zamlandı

13:18 09.12.2021
© İHA / AHMET MELİH ŞENSÖZTürkiye’den İran’a beyaz et ihracatı artınca, beyaz et çeşitlerinden olan tavuk göğsünün fiyatı yüzde 30 zamlandı.
Türkiye’den İran’a beyaz et ihracatı artınca, beyaz et çeşitlerinden olan tavuk göğsünün fiyatı yüzde 30 zamlandı. - Sputnik Türkiye, 1920, 09.12.2021
© İHA / AHMET MELİH ŞENSÖZ
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Türkiye’den İran’a beyaz et ihracatı artınca, beyaz et çeşitlerinden olan tavuk göğsünün fiyatı yüzde 30 zamlandı.
Bursa'da Tuz Pazarı’nda uzun yıllardır tavuk satan Murat Ay, "Bugünlerde piliç ürünlerine maalesef yüzde 30 ila yüzde 40 arası zam geldi. Beyaz etin zamlanmasının sebeplerinden biri de, İran’a yüksek miktarda beyaz et ihracatı olduğu söyleniyor. Vatandaşın beyaz ete talebi çok fazla. Bugün restoranlar ve kafeler başta olmak üzere hemen hemen bütün mutfaklarda yüzde 80 göğüs eti kullanılıyor. Bilhassa kış mevsiminde tavuk şiş, tavuk sote, tavuk kızartma çeşitlerine rağbet çok fazla. Hâliyle göğüs eti fiyatları da yüzde 30 arttı" dedi.

'Esnafta marketlerden daha ucuz'

Esnaf dükkânlarında fiyatların marketlere nazaran daha ucuz olduğunu savunan Murat Ay, "Biz esnaflarda göğüs eti fiyatı süpermarketlere göre çok daha uygun. Biz göğüs etinin kilosunu 35 liraya satıyoruz. Süpermarketlerde ve AVM’lerde ise göğüs etinin kilosu 45 liradan başlıyor, 75 liraya kadar çıkıyor’’ diye konuştu.

Öte yandan Murat Ay, tavuk kanadının kilosunun 33, bütün pilicin 24, kelebeğin 26, pirzolanın 38, tavuk incik fiyatının ise 37 lira olduğunu söyledi.
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