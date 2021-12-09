https://tr.sputniknews.com/20211209/kedilerde-viral-hastaliklar-artti-dolar-kurunun-artmasiyla-asi-temin-edilemedi-1051600127.html

Kedilerde viral hastalıklar arttı: 'Dolar kurunun artmasıyla aşı temin edilemedi'

Kedilerde viral hastalıklar arttı: 'Dolar kurunun artmasıyla aşı temin edilemedi'

Türkiye'de son 7 ay içerisinde kedi viral hastalıkların artış yaşadığını söyleyen Veteriner Hekim Özge Altınay, bu hastalığın sadece sokak kedilerine değil... 09.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-09T12:12+0300

2021-12-09T12:12+0300

2021-12-09T12:12+0300

yaşam

kedi

aşı

hastalık

veteriner

koronavirüs

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/09/1051600100_0:63:1201:738_1920x0_80_0_0_8a190c7653ec679c42c2698232bfa45b.jpg

Son günlerde artan kedi viral hastalıkları, hayvanların yaşamını tehdit ediyor. Kedilerde gözlenen ağız ve dudak yaralanması, ishal, kusma, göz ve burun akıntıları, karın şişmesi gibi belirtiler viral hastalığına işaret ediyor. Özellikle sokak kedilerinde oluşan bu hastalık, sahipli kedilere de pire ve kene aracılığıyla bulaşıyor. Hastalığa ilişkin bilgilendirmelerde bulunan Veteriner Hekim Özge Altınay, Türkiye'de son 6-7 ay içerisinde kedi viral enfeksiyonların artış gösterdiğini, bazı kedilerde olan belirtilerin ise hastalığa işaret olduğunu söyledi.'Çok ciddi hastalık patlaması var'Viral hastalığın, kedinin ağzında yaralanmalara sebep olduğunu kaydeden Altınay, "Kedilerin veya köpeklerin vücudunda herhangi bir virüs varken aşılama şansımız yok. Öncesinde kediyi tedavi edip, bağışıklık sistemini güçlendirmemiz ve iyileştirmemiz lazım. Türkiye'de son 6-7 ay içerisinde dolar kurunun artması ile karma aşı temin edilemedi. Ya bundan kaynaklı ya da virüsün değişen hava koşullarına bağlı olarak ölememesi ve virüsün mutasyona uğraması neticesinde kedilerde viral hastalığı arttı. Özellikle Türkiye'de son 6-7 ay içerisinde maalesef çok ciddi bir şekilde viral hastalık patlaması var, günde en az 5-6 tane viral hastalıklı kedi bize geliyor. Biz veteriner hekimler olarak sokak hayvanlarını rehabilite etmeye çalışıyoruz. Birçok insan sokakta bulduğu hasta hayvanı bize getiriyor, biz de tedavileri ile uğraşıyoruz" diye konuştu.Hayvan sahiplerine uyarıViral hastalık tedavisinin, bakteriyel hastalık tedavisi gibi olmadığının altını çizen Altınay, şu ifadeleri kullandı:"Bakteriyel hastalıkta antibiyotik vererek bakteriyi öldürür ve tedaviyi gerçekleştiririz ancak viral hastalığı yenebilmemiz için hayvanın bağışıklığını çok güçlendirmemiz gerekiyor. Kimi kediler 10 günde, kimisi 1 ayda, kimisi 3 ayda, kimisi de 6 ayda iyileşebiliyor. Sahipli hayvanların hastalığa yakalanmamaları için en önemli konu aşılama. Bütün hayvan sahiplerine şiddetle uyarıda bulunuyorum. Lütfen kedinizle ilgili viral bir problem yaşamamak adına en kısa zamanda kedilerinizi aşılatın ve aşı periyodu gelmiş hayvanların aşı periyodunu kaçırmayın. Sokak hayvanlarının üstünde bildiğimiz ve bilmediğimiz viral hastalıklar var. Maalesef ki biz bu viral hastalıkları sokaktan alıp evdeki kedimize pirelerle taşıyor ve ev kedimizin hastalanmasına sebep oluyoruz."'Tedavi masrafı 15 bin TL'ye kadar çıkabiliyor'Veteriner Hekim Özge Altınay, viral hastalıkların tedavisinde kullanılan ilaçların yurt dışından temin edildiğini ifade ederek, tedavi masrafının yaklaşık 10-15 bin TL'ye kadar çıkabildiğini söyledi. Hastalığa yakalanmadan önce, kedinin aşısının yaptırılması gerektiği uyarısında bulunan Altınay, "Viral hastalık ağız ve dudaklarında yaralanmalara ve doku döküntülerine sebep oluyor, hayvanlar yiyemiyor ve içemiyor. Birçok insan kedilerin ağzındaki yaraların sıcak bir şey dokunduğu veya herhangi bir şey kaynaklı yaralandığını düşünüyor. Ama bu bir viral hastalık. Bir diğer viral hastalık solunum sistemi enfeksiyonu; bu özellikle çok fazla rastlanan bir hastalıktır. Sokakta bulunan kedilerde göz akıntıları, burun akıntıları, öksürük ve nefes alma zorluğu gibi belirtiler gözlenir. Kediler büzüşürler, kambur otururlar, karınları iner ve çıkar. Bazı insanlar kedinin öksürdüğünü görünce üşütmüş diye bize getiriler ama bu bir viral hastalıktır. Kusma ve ishal gibi bir diğer viral hastalık türü de vardır. İnsanlarda olduğu gibi kedilerde de görünen bir koronavirüs vardır. Onlarda da bu virüs mutasyona uğrar ve FIP denilen bir hastalığa yol açar. Bu karın zarı iltihabıdır ve kedilerde iltihaptan dolayı şişme meydana gelir. Ya da virüs mutasyona uğramadan kedilerde kusma ve ishal gibi belirtiler görülebilir.""Kesik neticesinde meydana geldiğini sanıyorduk"Sokakta bulduğu yavru kediyi veterinere getiren Filiz Turan, "Kedinin ağzında yaralar vardı, ben de ağzındaki yaraları tedavi etmek için veterinere getirdim. Biz ağzındaki yaraların kesik neticesinde meydana geldiğini sanıyorduk ancak veteriner hekim yaraların viral hastalıktan kaynaklandığını söyledi. Kedinin tedavisi bittikten sonra kediyi sahiplenmek istiyorum ayrıca herkesin sokaktaki hayvanları sahiplenmesini istiyorum. Sokakta gördüğümüz özellikle yavru kedileri veterinere getirerek sağlık takibini yaptırabiliriz. Kedimin tedavisi bittikten sonra tüm aşılarını yaptırmayı düşünüyorum." dedi.

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

kedi, aşı, hastalık, veteriner, koronavirüs