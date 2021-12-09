https://tr.sputniknews.com/20211209/kurum-dunyanin-en-cevreci-ve-dogaya-saygili-projelerinden-kanal-istanbul-ulkemize-kazandirilacaktir-1051619582.html

Kurum: Dünyanın en çevreci ve doğaya saygılı projelerinden Kanal İstanbul ülkemize kazandırılacaktır

Kurum: Dünyanın en çevreci ve doğaya saygılı projelerinden Kanal İstanbul ülkemize kazandırılacaktır

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, “Kanal İstanbul; Boğaz'ın güvenliğine, ülke ekonomisine, istihdama ve turizme katkı sağlayacak... 09.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-09T19:49+0300

2021-12-09T19:49+0300

2021-12-09T19:50+0300

türkiye

kanal istanbul

murat kurum

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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Kurum, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Projelerimizi sabote etmeye dönük hiçbir iftira ve tehdide izin vermeyecek; ülkemizi şehircilik, lojistik, ulaşım, ar-ge ve deniz ticaretinin merkez ülkesi konumuna yükseltecek Kanal İstanbul’u da milletimize armağan edeceğiz" dedi.Açıklamasında, “Kanal İstanbul; tarih boyunca kıtaları ve kültürleri birleştiren, medeniyetlere ev sahipliği yapan, dünyanın göz bebeği İstanbul’umuzun yüzyıllardır hayalini kurduğu; Boğaz'ın güvenliğine, ülke ekonomisine, istihdama ve turizme katkı sağlayacak, İstanbul’umuzun marka değerini zirveye taşıyacak bir istiklal ve istikbal projesidir” ifadelerine yer verdi.'ÇED Raporu hakkında bin 590 sayfalık olumlu rapor hazırlanmıştır'Bakan Kurum, açıklamanın devamında şu ifadeleri kullandı:'Projelerimizi sabote etmeye dönük hiçbir iftira ve tehdide izin vermeyeceğiz'Bakan Kurum, “Tüm tehdit, tezvirat ve engelleme girişimlerine rağmen nasıl ki son 19 yılda Marmaray, Avrasya Tüneli, Yavuz Sultan Selim Köprüsü, Osmangazi Köprüsü, İstanbul Havalimanı, şehir hastaneleri ve daha niceleri hayata geçirilmişse dünyanın en çevreci ve doğaya saygılı projelerinden Kanal İstanbul da aynı şekilde aziz milletimizin desteğiyle İstanbul'umuza ve ülkemize kazandırılacaktır. Dün olduğu gibi bugün de Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde, ülkemizin ve milletimizin hayrına gördüğümüz projeleri bir bir esere dönüştürmeye devam edeceğiz. Projelerimizi sabote etmeye dönük hiçbir iftira ve tehdide izin vermeyecek; ülkemizi şehircilik, lojistik, ulaşım, ar-ge ve deniz ticaretinin merkez ülkesi konumuna yükseltecek Kanal İstanbul’u da milletimize armağan edeceğiz” dedi.

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kanal istanbul, murat kurum