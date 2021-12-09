Peru'da askeri helikopterin düşmesi sonucu 5 asker hayatını kaybetti

Peru Hava Kuvvetleri'nden (FAP) yapılan açıklamada, başkent Lima'ya bağlı Jorge Chavez Uluslararası Havalimanı'ndan Pucallpa kentine gitmek üzere havalanan MI- 171SH tipi helikopterin, Huarochiri eyaletinde düştüğü belirtildi.Düşen helikopterde 5 mürettebat olay yerinde öldü. Kazanın nedeni araştırılıyor.Devlet Başkanı Castillo'dan başsağlığıPeru Devlet Başkanı Pedro Castillo, askerlerin ölümü üzerine Twitter hesabından paylaştığı taziye mesajında, "Helikopterin 5 mürettebatının ölümünden derin üzüntü duyuyorum. Görevlerini yerine getirirken ihtiyacı olanlar için canlarını verdiler. Kahraman Peru Hava Kuvvetlerimizin ailelerine başsağlığı diliyorum" ifadesini kullandı.
Güney Amerika ülkesi Peru'da, askeri helikopterin düşmesi nedeniyle 5 asker yaşamını yitirdi.
Peru Hava Kuvvetleri'nden (FAP) yapılan açıklamada, başkent Lima'ya bağlı Jorge Chavez Uluslararası Havalimanı'ndan Pucallpa kentine gitmek üzere havalanan MI- 171SH tipi helikopterin, Huarochiri eyaletinde düştüğü belirtildi.
Düşen helikopterde 5 mürettebat olay yerinde öldü. Kazanın nedeni araştırılıyor.
Devlet Başkanı Castillo'dan başsağlığı
Peru Devlet Başkanı Pedro Castillo, askerlerin ölümü üzerine Twitter hesabından paylaştığı taziye mesajında, "Helikopterin 5 mürettebatının ölümünden derin üzüntü duyuyorum. Görevlerini yerine getirirken ihtiyacı olanlar için canlarını verdiler. Kahraman Peru Hava Kuvvetlerimizin ailelerine başsağlığı diliyorum" ifadesini kullandı.