KORONAVİRÜS
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Prof. Dr. Ceyhan: 3. dozunu Sinovac yaptıranlarda antikor erken düşüyor
© AAMehmet Ceyhan
© AA
Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, 3. doz aşısını da Sinovac tercih edenlerin bağışıklığının daha erken sürede düştüğünü belirtti.
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, aşılamayla ilgili açıklama yaptı.
Sosyal medya hesabı üzerinden BioNTech ve Sinovac aşısını karşılaştıran Ceyhan, Türkiye'de ilk etapta Sinovac aşısının tercih edilmesinin hata olduğunu belirtti ve "Üçüncü dozun Sinovac‘ın koronavac aşısı ile yapılan kişilere 4. doz aşı gerekiyor. İlk 2 doz aşılamaları seçilirken BioNTech– Pfizer aşısı yaklaşık fiyatlarla alınabilecekken, Bilim Kurulu anlaşılmaz bir gerekçeyle Sinovac'ın aşısını tercih etti. Üstelik ilk aşılanan grup bağışıklığı iyi olmayan yaşlılar ve kronik hastalığı olanlardı ve bu gruplarda inaktif aşının yanıt verme şansı sağlıklı insanlara göre çok daha düşüktü. Hepimiz aşılanmak aşılanmamaktan çok daha güvenli olduğu için bu aşıyla aşılandık. Geçen sürede bu aşıyı olanlarda antikor yanıtının mRNA aşısı uygulananlara göre daha düşük olduğu ve daha erken azaldığını gördük" dedi.
Ceyhan 3. doz aşıyı Sinovac olanları da uyardı ve şunları ifade etti:
"3. doz aşılama başladı. 3. doz aşının mRNA aşısı olması gerektiğini defalarca dile getirmemize rağmen, bilim kurulu halkın tercihine bıraktı. Şimdi 3. dozunu Sinovac yaptıranlarda da antikor erken düşüyor. Sinovac'ın aşısı genç ve sağlıklı kişilerde virüs dolaşımı düşükse 3. dozda kullanılabilir. Ancak uyguladığımız yaş ve risk grupları, aktif vaka sayısı dikkate alınırsa, şu anda 3. doz için risklidir. Ayrıca koronavirüs aşısının sonuçlarının bazı bilim kurulları tarafından etkinlik ve etkililik sonuçları yerine, “bir tık daha iyi” gibi benim bilmediğim, belki yeni gelişmiş bir bilimsel dille açıklanmasını da hayretle karşılıyorum."
Üçüncü dozun #sinovac ‘ın #coronavac aşısı ile yapılan kişilere 4. doz aşı gerekiyor.— Dr Mehmet Ceyhan (@mehmetceyhan23) December 8, 2021
İlk 2 doz aşılamaları seçilirken #biontech - Pfizer aşısı yaklaşık fiyatlarla alınabilecekken, #coronavirus Bilim Kurulu anlaşılmaz bir gerekçeyle Sinovac’ın aşısını tercih etti. pic.twitter.com/INiqTuhGnk