https://tr.sputniknews.com/20211209/prof-dr-ceyhan-3-dozunu-sinovac-yaptiranlarda-antikor-erken-dusuyor-1051596204.html

Prof. Dr. Ceyhan: 3. dozunu Sinovac yaptıranlarda antikor erken düşüyor

Prof. Dr. Ceyhan: 3. dozunu Sinovac yaptıranlarda antikor erken düşüyor

Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, 3. doz aşısını da Sinovac tercih edenlerin bağışıklığının daha erken sürede düştüğünü belirtti. 09.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-09T10:03+0300

2021-12-09T10:03+0300

2021-12-09T10:03+0300

koronavirüs

türkiye

sağlık bakanlığı

aşı

korona

mehmet ceyhan

pandemi

koronavirüs

biontech

koronavirüs aşısı

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Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, aşılamayla ilgili açıklama yaptı. Sosyal medya hesabı üzerinden BioNTech ve Sinovac aşısını karşılaştıran Ceyhan, Türkiye'de ilk etapta Sinovac aşısının tercih edilmesinin hata olduğunu belirtti ve "Üçüncü dozun Sinovac‘ın koronavac aşısı ile yapılan kişilere 4. doz aşı gerekiyor. İlk 2 doz aşılamaları seçilirken BioNTech– Pfizer aşısı yaklaşık fiyatlarla alınabilecekken, Bilim Kurulu anlaşılmaz bir gerekçeyle Sinovac'ın aşısını tercih etti. Üstelik ilk aşılanan grup bağışıklığı iyi olmayan yaşlılar ve kronik hastalığı olanlardı ve bu gruplarda inaktif aşının yanıt verme şansı sağlıklı insanlara göre çok daha düşüktü. Hepimiz aşılanmak aşılanmamaktan çok daha güvenli olduğu için bu aşıyla aşılandık. Geçen sürede bu aşıyı olanlarda antikor yanıtının mRNA aşısı uygulananlara göre daha düşük olduğu ve daha erken azaldığını gördük" dedi.Ceyhan 3. doz aşıyı Sinovac olanları da uyardı ve şunları ifade etti:

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türkiye, sağlık bakanlığı, aşı, korona, mehmet ceyhan, pandemi, koronavirüs, biontech , koronavirüs aşısı, sinovac, bilim kurulu