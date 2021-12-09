https://tr.sputniknews.com/20211209/turk-is-is-veren-kesimiyle-uzlasmazliklarimizi-gideremedik-1051602149.html

Asgari ücret toplantısında anlaşma sağlanamadı

Asgari ücret toplantısında anlaşma sağlanamadı

Türk-İş Genel Eğitim Sekreteri Nazmi Irgat, "İş veren kesimiyle uzlaşmazlıklarımızı gideremedik. Maalesef anlaşma sağlayamadık" dedi. 09.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-09T13:03+0300

2021-12-09T13:03+0300

2021-12-09T14:09+0300

asgari ücret

türk-iş

tisk

türkiye

tüik

enflasyon

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2022 yılı için Asgari Ücret Tespit Komisyonu kapsamında 2 toplantı geride kalırken, bugün üçüncü toplantı gerçekleşti.TİSK ev sahipliğinde gerçekleştirilen toplantıda, işçi ve işveren tarafı taleplerini paylaştı. Toplantının ardından yapılan açıklamada, anlaşma sağlanamadığı ve son kararın bir sonraki toplantıda alınacağı belirtildi. Çalışma Genel Müdürü Nurcan Önder, "Biliyorsunuz her sene TÜİK ağır-orta işlerle bir hesaplama yapıyor, Haccettepe Üniversitesi'nden aldığı verilere göre. Bu sene 'aldığınız parametreleri bize de verin' dedik. Hacettepe Üniversitesi beslenme kalıplarınu biz de aldık ve komisyon olarak hesabını yaptık. Parametreleri esas alarak belirli hesaplar yaptık. Bu 2 bin 979 lira ile 3 bin 567 lira arasında, eski formüle göre hesapladığımız zaman değişiyor" ifadelerini kullandı.Önder, "TİSK rakamı 3100 lira olarak daha uygun buluyor. TÜRK-İŞ, 3900'ün altına düşmez diyor. Son toplantımızda asgari ücretin ne olacağını belirleyeceğiz" diye konuştu. TİSK: Enflasyona karşı çalışanlarımızı koruyacağızAncak TİSK'in Genel Sekreteri Akansel Koç, 3100 TL gibi bir teklifte bulunmadıklarını belirtti. Koç, "Enflasyona karşı çalışanlarımızı koruyacağız. TÜİK'in açıkladığı bütün rakamlar bizim için geçerli. Farklı enflasyon rakamları açıklayan kuruluşlar var ama biz TÜİK'i esas alıyoruz" dedi.Türk-İş: TÜİK’in açıkladığı enflasyon ile gerçek hayatta yaşadığımız enflasyonda fark varTürk-İş Genel Eğitim Sekreteri Nazmi Irgat ise, "Sonuç almamız mümkün görünmüyor. Geldiğimiz noktada olumlu bir sonuç sağlayamadık. Çalışanların refah seviyesini arttıracak bir rakam telaffuz edemedik" ifadelerini kullandı. TÜİK enflasyon rakamlarının gerçeği yansıtmadığını vurgulayan Irgat, "TÜİK’in açıkladığı enflasyon ile gerçek hayatta yaşadığımız enflasyonda fark var. Döviz kurlarının yüzde 85 arttığını görüyoruz. Son 1.5 ayda anormal şekilde artan enflasyon insanların alım gücünün düşmesi dar gelirli insanları daha da zora soktu. Yaşanan enflasyon çarşı pazar enflasyonunun ve büyüme rakamları da açıklanıyor. Büyümeden de refah payı alacağımız bir asgari ücret bekliyoruz. Ancak şu ana kadar bunu sağlayamadık. "İş veren kesimiyle uzlaşmazlıklarımızı gideremedik. Asgari ücretlinin gülümseyeceği ve refah seviyesinin artacağı bir asgari ücreti bulamadık. Bir toplantımız daha olacak ama başlangıçta erken bitiririz gibi düşünmüştük. 2022 yılı değerlendirme hesapları yapılsın istedik ancak benim kanaatimce öyle bir konum olmadığı ortaya çıkmış oldu" dedi.

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asgari ücret, türk-iş, tisk, tüik, enflasyon