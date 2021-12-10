https://tr.sputniknews.com/20211210/alman-mahkeme-evden-calisanlarin-yataktan-bilgisayar-basina-giderken-duserek-yaralanmasi-is-kazasi-1051635055.html

Almanya'da mahkeme: Evden çalışanların yataktan bilgisayar başına giderken yaralanması iş kazası

Almanya'da mahkeme: Evden çalışanların yataktan bilgisayar başına giderken yaralanması iş kazası

Almanya'da bir mahkeme, evden çalışan bir kişinin, mesaiye başlamak için yatağından bilgisayar başına giderken yere düşüp yaralanmasının teknik olarak işe... 10.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-10T10:31+0300

2021-12-10T10:31+0300

2021-12-10T11:08+0300

yaşam

almanya

iş kazası

mahkeme

evden çalışma

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Evden çalışan kişinin yatak odasının alt katında bulunan çalışma masasına ulaşmaya çalıştığı belirtilen mahkeme kararında, iki odayı birbirine bağlayan dairesel merdivenden aşağıya inme eylemi 'işe gidip gelme' sayılırken, bu esnada kişinin yere düşüp belini kırmasının ise iş kazası olduğuna hükmedildi. Alman mahkeme, yaşanan kazanın işe ilk gidiş sırasında gerçekleşmiş olmasından dolayı iş kazası sayıldığını belirterek, çalışanın kahvaltı yapmak için mutfağa uğraması ve kazanın o esnada gerçekleşmesi durumunda kazanın 'iş kazası' olarak kabul edilemeyeceğini kaydetti.İşveren tarafı, çalışanın iş kazasına bağlı olarak ortaya çıkan masraflarını karşılamayı reddetmiş, önceki iki alt mahkeme, yaşanan olayın iş kazası olarak tanımlanamayacağı kararı vermişti.Federal sosyal mahkemede alınan 'yataktan masa başına yapılan ilk sabah yolculuğunun, sigorta kapsamındaki bir çalışma rotası sayılacağı' kararının emsal niteliğinde olduğu belirtildi.Mahkeme karar metninde şu ifadelere yer verdi:Kararda ayrıca, konuya ilişkin hükmün 'işveren tarafından çalışanların özel alanlarında kalıcı olarak kurulan bilgisayarlı iş alanları' olarak tanımlanan 'teleçalışma pozisyonları' için geçerli olduğu belirtildi.

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almanya, iş kazası, mahkeme, evden çalışma