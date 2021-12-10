https://tr.sputniknews.com/20211210/diyarbakirda-cayin-kenarinda-kadin-cesedi-bulundu-1051659065.html

Diyarbakır'da çayın kenarında kadın cesedi bulundu

Diyarbakır'da çayın kenarında kadın cesedi bulundu

Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde çayın kenarında kadın cesedi bulundu. 10.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-10T22:29+0300

2021-12-10T22:29+0300

2021-12-10T22:29+0300

türkiye

diyarbakır

kadın

otopsi

çay

çermik

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/0a/1051658919_0:305:2001:1430_1920x0_80_0_0_a62a8f018077aa7f0ec934dbd4f54602.jpg

Kale Mahallesi'nden geçen Sinek Çayı'nın kenarında bir kadının hareketsiz yattığını görenler, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.Bölgeye gelen ekipler, yaptıkları incelemede kadının yaşamını yitirdiğini belirledi.İki çocuk annesi 27 yaşındaki M.Y'ye ait olduğu tespit edilen ceset, otopsi için morga kaldırıldı.

türkiye

diyarbakır

çermik

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

diyarbakır, kadın, otopsi, çay, çermik