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https://tr.sputniknews.com/20211210/diyarbakirda-cayin-kenarinda-kadin-cesedi-bulundu-1051659065.html
Diyarbakır'da çayın kenarında kadın cesedi bulundu
Diyarbakır'da çayın kenarında kadın cesedi bulundu
Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde çayın kenarında kadın cesedi bulundu. 10.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-10T22:29+0300
2021-12-10T22:29+0300
2021-12-10T22:29+0300
türkiye
diyarbakır
kadın
otopsi
çay
çermik
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Kale Mahallesi'nden geçen Sinek Çayı'nın kenarında bir kadının hareketsiz yattığını görenler, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.Bölgeye gelen ekipler, yaptıkları incelemede kadının yaşamını yitirdiğini belirledi.İki çocuk annesi 27 yaşındaki M.Y'ye ait olduğu tespit edilen ceset, otopsi için morga kaldırıldı.
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diyarbakır, kadın, otopsi, çay, çermik
Diyarbakır'da çayın kenarında kadın cesedi bulundu
Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde çayın kenarında kadın cesedi bulundu.
Kale Mahallesi'nden geçen Sinek Çayı'nın kenarında bir kadının hareketsiz yattığını görenler, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.
Bölgeye gelen ekipler, yaptıkları incelemede kadının yaşamını yitirdiğini belirledi.
İki çocuk annesi 27 yaşındaki M.Y'ye ait olduğu tespit edilen ceset, otopsi için morga kaldırıldı.