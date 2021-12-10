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EKONOMİ
Türkiye ve dünyadan ekonomi alanındaki güncel gelişmeler, para piyasalarındaki son durum. Kredi kuruluşları değerlendirmesi ve diğer tüm gelişmeler.
https://tr.sputniknews.com/20211210/dolar-gune-1379-seviyesinden-basladi-euro-1560-1051633570.html
Dolar güne 13.79 seviyesinden başladı: Euro 15.60
Dolar güne 13.79 seviyesinden başladı: Euro 15.60
Döviz kurları haftanın son işlem gününe yatay seyirle başladı. 10.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-10T09:17+0300
2021-12-10T09:17+0300
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ekonomi
euro
dolar
dolar/tl
euro/tl
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Dolar 13.79'dan güne açılış yaparken, dün kapanışta 13.78 liradan fiyatlanıyordu.Euro yeni günde 15.60 seviyesinden işlem görürken, dün günü 15.57 seviyesinden kapattı.
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euro, dolar, dolar/tl, euro/tl
Dolar güne 13.79 seviyesinden başladı: Euro 15.60
09:17 10.12.2021 (güncellendi: 09:37 10.12.2021)
Döviz kurları haftanın son işlem gününe yatay seyirle başladı.
Dolar 13.79'dan güne açılış yaparken, dün kapanışta 13.78 liradan fiyatlanıyordu.
Euro yeni günde 15.60 seviyesinden işlem görürken, dün günü 15.57 seviyesinden kapattı.