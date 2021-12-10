https://tr.sputniknews.com/20211210/harry-potter-ve-felsefe-tasi-kitabinin-ilk-basimi-rekor-fiyata-satildi-1051648911.html

'Harry Potter ve Felsefe Taşı' kitabının ilk basımı rekor fiyata satıldı

'Harry Potter ve Felsefe Taşı' kitabının ilk basımı rekor fiyata satıldı

Harry Potter ve Felsefe Taşı’nın ilk baskısı, ABD’de düzenlenen açık artırmada dünya rekoru kırarak 20. yüzyıl kurgu eserleri arasında 'bugüne kadar satılan en... 10.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-10T16:57+0300

2021-12-10T16:57+0300

2021-12-10T17:47+0300

dünya

harry potter

j.k rowling

açık artırma

müzayede

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İngiliz yazar J. K. Rowling tarafından yazılan ve 20 yıl önce ilk kez beyazperdeye taşınan Harry Potter serisinin ilk kitabı 'Harry Potter ve Felsefe Taşı’nın sert kapaklı 1997 yılı baskısı 471 bin dolara satıldı ve 20. yüzyıl kurgu eserleri arasında en yüksek fiyata alıcı bulmuş oldu.Açık artırmayı düzenleyen Heritage Auctions, kitabın çok az zarar gördüğünü ve yalnızca 500 ciltli kopyası olduğunu belirtti. Koleksiyoncular için çok nadir bulunan bir eser olduğu belirtilen kitabın yeni sahibinin adı ise açıklanmadı.Bundan önceki açık artırmalarda Harry Potter’ın ilk baskıları 110 bin ila 138 bin dolara satılmıştı. Kitap, sıradan bir yetim olduğunu düşünürken, bir baykuşun getirdiği mektupla yaşamı değişen Harry Potter isimli çocuğun hikayesini anlatıyor. Başvurmadığı halde Hogwarts Cadıcılık ve Büyücülük Okulu'na kabul edilen Potter ve arkadaşlarının hikayesi onlarca dile çevrilerek ve filmleri çekilerek milyonlarca kişiyi ulaştı. Türkiye'de ise ilk kez 2001 yılında Ülkü Tamer'in çevirisiyle Yapı Kredi Yayınları tarafından yayımlandı.

https://tr.sputniknews.com/20211116/harry-potter-ozel-bulusmasi-return-to-hogwarts-hbo-maxle-geliyor-1050870343.html

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harry potter, j.k rowling, açık artırma, müzayede