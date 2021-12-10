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'Harry Potter ve Felsefe Taşı' kitabının ilk basımı rekor fiyata satıldı
'Harry Potter ve Felsefe Taşı' kitabının ilk basımı rekor fiyata satıldı
Harry Potter ve Felsefe Taşı’nın ilk baskısı, ABD’de düzenlenen açık artırmada dünya rekoru kırarak 20. yüzyıl kurgu eserleri arasında 'bugüne kadar satılan en... 10.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-10T16:57+0300
2021-12-10T17:47+0300
dünya
harry potter
j.k rowling
açık artırma
müzayede
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İngiliz yazar J. K. Rowling tarafından yazılan ve 20 yıl önce ilk kez beyazperdeye taşınan Harry Potter serisinin ilk kitabı 'Harry Potter ve Felsefe Taşı’nın sert kapaklı 1997 yılı baskısı 471 bin dolara satıldı ve 20. yüzyıl kurgu eserleri arasında en yüksek fiyata alıcı bulmuş oldu.Açık artırmayı düzenleyen Heritage Auctions, kitabın çok az zarar gördüğünü ve yalnızca 500 ciltli kopyası olduğunu belirtti. Koleksiyoncular için çok nadir bulunan bir eser olduğu belirtilen kitabın yeni sahibinin adı ise açıklanmadı.Bundan önceki açık artırmalarda Harry Potter’ın ilk baskıları 110 bin ila 138 bin dolara satılmıştı. Kitap, sıradan bir yetim olduğunu düşünürken, bir baykuşun getirdiği mektupla yaşamı değişen Harry Potter isimli çocuğun hikayesini anlatıyor. Başvurmadığı halde Hogwarts Cadıcılık ve Büyücülük Okulu'na kabul edilen Potter ve arkadaşlarının hikayesi onlarca dile çevrilerek ve filmleri çekilerek milyonlarca kişiyi ulaştı. Türkiye'de ise ilk kez 2001 yılında Ülkü Tamer'in çevirisiyle Yapı Kredi Yayınları tarafından yayımlandı.
https://tr.sputniknews.com/20211116/harry-potter-ozel-bulusmasi-return-to-hogwarts-hbo-maxle-geliyor-1050870343.html
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harry potter, j.k rowling, açık artırma, müzayede

'Harry Potter ve Felsefe Taşı' kitabının ilk basımı rekor fiyata satıldı

16:57 10.12.2021 (güncellendi: 17:47 10.12.2021)
© REUTERSHarry Potter ve Felsefe Taşı, ilk basım, 1997
Harry Potter ve Felsefe Taşı, ilk basım, 1997 - Sputnik Türkiye, 1920, 10.12.2021
© REUTERS
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Harry Potter ve Felsefe Taşı’nın ilk baskısı, ABD’de düzenlenen açık artırmada dünya rekoru kırarak 20. yüzyıl kurgu eserleri arasında 'bugüne kadar satılan en pahalı eser' olarak tarihe geçti.
İngiliz yazar J. K. Rowling tarafından yazılan ve 20 yıl önce ilk kez beyazperdeye taşınan Harry Potter serisinin ilk kitabı 'Harry Potter ve Felsefe Taşı’nın sert kapaklı 1997 yılı baskısı 471 bin dolara satıldı ve 20. yüzyıl kurgu eserleri arasında en yüksek fiyata alıcı bulmuş oldu.

Açık artırmayı düzenleyen Heritage Auctions, kitabın çok az zarar gördüğünü ve yalnızca 500 ciltli kopyası olduğunu belirtti. Koleksiyoncular için çok nadir bulunan bir eser olduğu belirtilen kitabın yeni sahibinin adı ise açıklanmadı.
Bundan önceki açık artırmalarda Harry Potter’ın ilk baskıları 110 bin ila 138 bin dolara satılmıştı.

Kitap, sıradan bir yetim olduğunu düşünürken, bir baykuşun getirdiği mektupla yaşamı değişen Harry Potter isimli çocuğun hikayesini anlatıyor. Başvurmadığı halde Hogwarts Cadıcılık ve Büyücülük Okulu'na kabul edilen Potter ve arkadaşlarının hikayesi onlarca dile çevrilerek ve filmleri çekilerek milyonlarca kişiyi ulaştı.

Türkiye'de ise ilk kez 2001 yılında Ülkü Tamer'in çevirisiyle Yapı Kredi Yayınları tarafından yayımlandı.
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