https://tr.sputniknews.com/20211210/ingiltere-basbakani-johnsonin-popularitesi-yuzde-eksi-42-ile-en-dusuk-seviyeyi-gordu-1051653695.html

İngiltere Başbakanı Johnson'ın popülaritesi yüzde eksi 42 ile en düşük seviyeyi gördü

İngiltere Başbakanı Johnson'ın popülaritesi yüzde eksi 42 ile en düşük seviyeyi gördü

İngiltere'de yapılan bir anket, Başbakan Boris Johnson'ın popülaritesinin son bir ayda yüzde 11 oranında düşerek yüzde 42'ye gerilediğini gösterdi. 10.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-10T18:56+0300

2021-12-10T18:56+0300

2021-12-10T18:57+0300

dünya

ingiltere

boris johnson

anket

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YouGov isimli uluslararası araştırma ajansının yaptığı bir anket, İngiltere Başbakanı Boris Johnson hakkında olumsuz görüşe sahip olanların yüzde 66'lık bir orana ulaştığını, olumlu görüşe sahip olanların ise yüzde 24'e gerilediğini ortaya koydu. Böylelikle Johnson'ın ülkedeki popülaritesi Kasım ayından bu yana yüzde 11 oranında düşerek, yüzde eksi 42 ile şimdiye dek en düşük seviyesini gördü.Koronavirüs tedbirleri kapsamında çok sayıda kişinin bir araya geldiği etkinliklerin yasaklandığı bir dönemde, Başbakanlık Konutu'nda Noel partisi düzenlendiği iddia edilmişti. Johnson’ın bir danışmanının çektiği ve Başbakan’ın eski sözcüsü Allegra Stratton'ın söz konusu Noel partisiyle ilgili şakalaştığı bir video ortaya çıkması üzerine Johnson büyük eleştiri toplamıştı.

https://tr.sputniknews.com/20211208/ingiltere-basbakani-johnson-noel-partisi-videosu-icin-ozur-diledi-1051575265.html

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ingiltere, boris johnson, anket