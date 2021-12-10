https://tr.sputniknews.com/20211210/meclis-baskanvekili-adan-bir-milletvekilinin-cocugu-babasina-kavga-ciktiginda-orada-olma-demis-1051645215.html

Meclis Başkanvekili Adan: Bir milletvekilinin çocuğu babasına 'Kavga çıktığında orada olma' demiş

Meclis Başkanvekili Adan: Bir milletvekilinin çocuğu babasına 'Kavga çıktığında orada olma' demiş

Meclis Başkanvekili Celal Adan, Meclis'teki bütçe görüşmelerinde tansiyonun yükselmesi üzerine "Sabah bir milletvekili arkadaşımız bana geldi. 14 yaşında bir... 10.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-10T15:29+0300

2021-12-10T15:29+0300

2021-12-10T15:29+0300

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tbmm genel kurulu

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kavga

ekonomi

bütçe

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Türkiye Büyük Millet Meclis Genel Kurulu'nda, Tarım ve Orman Bakanlığı, Adalet Bakanlığı ile Milli Savunma Bakanlığının 2022 yılı bütçeleri görüşülüyor.Görüşmeler esnasında HDP Mersin Milletvekili Fatma Kurtulan'ın kürsüye çıktığı esnada, sözlü sataşmalar yaşanması üzerine Meclis Başkanvekili Celal Adan araya girdi.Adan, "Sabah bir milletvekili arkadaşımız bana geldi. 14 yaşında bir çocuğu varmış. Babasına 'ne olur kavga çıktığında sen orada olma' demiş" ifadeleri ile milletvekillerine seslenerek yükselen tansiyonu düşürmelerini istedi.Uyarıdan sonra görüşmelere devam edildi.

https://tr.sputniknews.com/20211208/tbmmdeki-butce-gorusmelerinde-yumruklu-kavga-cikti-1051561569.html

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hdp, tbmm, celal adan, milletvekili, tbmm genel kurulu, tartışma, kavga, ekonomi, bütçe