https://tr.sputniknews.com/20211210/meclis-baskanvekili-adan-bir-milletvekilinin-cocugu-babasina-kavga-ciktiginda-orada-olma-demis-1051645215.html
Meclis Başkanvekili Adan: Bir milletvekilinin çocuğu babasına 'Kavga çıktığında orada olma' demiş
Meclis Başkanvekili Adan: Bir milletvekilinin çocuğu babasına 'Kavga çıktığında orada olma' demiş
Meclis Başkanvekili Celal Adan, Meclis'teki bütçe görüşmelerinde tansiyonun yükselmesi üzerine "Sabah bir milletvekili arkadaşımız bana geldi. 14 yaşında bir... 10.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-10T15:29+0300
2021-12-10T15:29+0300
2021-12-10T15:29+0300
politika
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milletvekili
tbmm genel kurulu
tartışma
kavga
ekonomi
bütçe
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Türkiye Büyük Millet Meclis Genel Kurulu'nda, Tarım ve Orman Bakanlığı, Adalet Bakanlığı ile Milli Savunma Bakanlığının 2022 yılı bütçeleri görüşülüyor.Görüşmeler esnasında HDP Mersin Milletvekili Fatma Kurtulan'ın kürsüye çıktığı esnada, sözlü sataşmalar yaşanması üzerine Meclis Başkanvekili Celal Adan araya girdi.Adan, "Sabah bir milletvekili arkadaşımız bana geldi. 14 yaşında bir çocuğu varmış. Babasına 'ne olur kavga çıktığında sen orada olma' demiş" ifadeleri ile milletvekillerine seslenerek yükselen tansiyonu düşürmelerini istedi.Uyarıdan sonra görüşmelere devam edildi.
https://tr.sputniknews.com/20211208/tbmmdeki-butce-gorusmelerinde-yumruklu-kavga-cikti-1051561569.html
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hdp, tbmm, celal adan, milletvekili, tbmm genel kurulu, tartışma, kavga, ekonomi, bütçe
Meclis Başkanvekili Adan: Bir milletvekilinin çocuğu babasına 'Kavga çıktığında orada olma' demiş
Meclis Başkanvekili Celal Adan, Meclis'teki bütçe görüşmelerinde tansiyonun yükselmesi üzerine "Sabah bir milletvekili arkadaşımız bana geldi. 14 yaşında bir çocuğu varmış. Babasına 'ne olur kavga çıktığında sen orada olma' demiş" ifadelerini kullandı.
Türkiye Büyük Millet Meclis Genel Kurulu'nda, Tarım ve Orman Bakanlığı, Adalet Bakanlığı ile Milli Savunma Bakanlığının 2022 yılı bütçeleri görüşülüyor.
Görüşmeler esnasında HDP Mersin Milletvekili Fatma Kurtulan'ın kürsüye çıktığı esnada, sözlü sataşmalar yaşanması üzerine Meclis Başkanvekili Celal Adan araya girdi.
Adan, "Sabah bir milletvekili arkadaşımız bana geldi. 14 yaşında bir çocuğu varmış. Babasına 'ne olur kavga çıktığında sen orada olma' demiş" ifadeleri ile milletvekillerine seslenerek yükselen tansiyonu düşürmelerini istedi.
Uyarıdan sonra görüşmelere devam edildi.