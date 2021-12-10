Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
Britanya Yüksek Mahkemesi Assange'ın ABD'ye iadesine karar verdi
- Sputnik Türkiye, 1920
YAŞAM
Türkiye ve dünyadan ilgi çekici yaşam haberleri, toplumsal olaylar, güncel araştırmalar, fotoğraf ve video galerileri.
https://tr.sputniknews.com/20211210/pet-shoplarda-hayvan-satisi-7-ay-sonra-sona-erecek-1051638158.html
Pet shop'larda hayvan satışı 7 ay sonra sona erecek
Pet shop'larda hayvan satışı 7 ay sonra sona erecek
Hayvanları Koruma Kanunu'nda yapılan değişikliğin kabul edilmesiyle Türkiye'de pet shoplarda hayvan satışı yapılması yasaklandı. Pet shop sahiplerine... 10.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-10T12:08+0300
2021-12-10T12:07+0300
yaşam
yasak
pet shop
satış
hayvan
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/06/05/1044664307_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_90cb504ef646ebd6a79d4eca101ea2b5.jpg
Hayvan Hakları Federasyonu (HAYTAP) Başkanı Ahmet Kemal Şenpolat, "Belki eskisi gibi satışlar olmayacak ama aynı kişiler size katalogdan sunum yapacak. Hatta internetten hayvan seçim olanağınız olacak. Dolayısıyla popülasyonu aşağıya indirmeye yönelik bir madde değişikliği olmadı" dedi.Türkiye'deki hayvanların daha sağlıklı bir hayat yaşayabilmesi için Hayvanları Koruma Kanunu'nda yapılan değişiklik 9 Temmuz 2021 tarihinde TBMM'te kabul edilerek yasalaştı. Yasayla birlikte pet shoplarda hayvan satışı yasaklandı. Pet shoplara 1 yıl süre verilmesiyle 14 Temmuz 2022 tarihine kadar hayvan satılabilecek. Bu tarihten sonra evcil hayvan satışları internet üzerinden yapılacak. Hayvanlar doğal ortamında yaşamaya devam ederken, hayvanın fotoğrafları ve bilgilerini satıcı tarafından internete yüklenecek. Müşteriler, bu bilgileri inceleyip almaya karar verirse internet üzerinden alım gerçekleştirecek. Satıcı, hayvanı doğal ortamından getirip sahibine teslim edecek. Hayvan Hakları Federasyonu (HAYTAP) Başkanı Ahmet Kemal Şenpolat, hayvan satışının tamamen yasaklanmasını talep etti.'Sırf cins diye binlerce dolarlık hayvan almaya gerek yok'Hayvan Hakları Federasyonu (HAYTAP) Başkanı Ahmet Kemal Şenpolat, şunları kaydetti:"Evcil hayvanların satışına ilişkin bir derece de olsa yasaklanması için madde geldi. Ancak kendilerine satış için bir yıl süre verildi, 14 Temmuz 2022 yılına kadar maalesef hayvan satışı devam edecek. Bu tarihten sonra bunların satışının olmaması gerekiyor. Fakat broşür üzerinden, katalogla internet üzerinden satışlar devam edecek. Dolayısıyla aslında biz zaten muradımıza eremedik. Esas istediğimiz şey tamamıyla bu satışın yasaklanması. Bizim esas derdimiz evcil hayvanların dükkânlarda yaşadığı ıstırap değil. Evet, bu da bir sorun ancak ana sorun bu hayvanların kontrolsüz bir şekilde neredeyse parasını veren herkese satılabiliyor olması. Daha sonrasında bu hayvanın terkedilmesini kontrol bile demiyorsunuz. Ardından hayvanların eşleştirilmesi ya da çiftleştirilmesi nedeniyle sokak hayvanlarına yönelik problemin artmasıyla biz bu yasayı istemiştik. Ancak biz artık çok büyük bir değişiklik olacağını sanmıyoruz. Belki eskisi gibi satışlar olmayacak ama aynı kişiler size katalogdan sunum yapacak. Hatta internetten hayvan seçim olanağınız olacak. Dolayısıyla popülasyonu aşağıya indirmeye yönelik bir madde değişikliği olmadı. Bu durum bizi çok umutlandırmadı ve sevindirmedi açıkçası. Ana sorunumuz bizim popülasyonu eritmekti. Hayvan bakımevlerinde bu kadar terkedilmiş hayvan varken hâlâ satışının tamamen yasaklanmaması bir şekil sorunun giderilmemesi için yapılmış hobi tatmini oluyor. Bu kadar zavallı hayvan var onların tedavisine destek olun. Sırf cins diye binlerce dolarlık hayvan almaya gerek yok."
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/06/05/1044664307_160:0:1120:720_1920x0_80_0_0_91d3bb12b7c567f59b0a3f7f5a0d2257.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
yasak, pet shop, satış, hayvan

Pet shop'larda hayvan satışı 7 ay sonra sona erecek

12:08 10.12.2021
© Fotoğraf : PinterestYavru köpek
Yavru köpek - Sputnik Türkiye, 1920, 10.12.2021
© Fotoğraf : Pinterest
Abone ol
Hayvanları Koruma Kanunu'nda yapılan değişikliğin kabul edilmesiyle Türkiye'de pet shoplarda hayvan satışı yapılması yasaklandı. Pet shop sahiplerine ellerindeki hayvanları satmaları için verilen sürenin ise son 7 ayına gelindi.
Hayvan Hakları Federasyonu (HAYTAP) Başkanı Ahmet Kemal Şenpolat, "Belki eskisi gibi satışlar olmayacak ama aynı kişiler size katalogdan sunum yapacak. Hatta internetten hayvan seçim olanağınız olacak. Dolayısıyla popülasyonu aşağıya indirmeye yönelik bir madde değişikliği olmadı" dedi.
Türkiye'deki hayvanların daha sağlıklı bir hayat yaşayabilmesi için Hayvanları Koruma Kanunu'nda yapılan değişiklik 9 Temmuz 2021 tarihinde TBMM'te kabul edilerek yasalaştı. Yasayla birlikte pet shoplarda hayvan satışı yasaklandı. Pet shoplara 1 yıl süre verilmesiyle 14 Temmuz 2022 tarihine kadar hayvan satılabilecek. Bu tarihten sonra evcil hayvan satışları internet üzerinden yapılacak. Hayvanlar doğal ortamında yaşamaya devam ederken, hayvanın fotoğrafları ve bilgilerini satıcı tarafından internete yüklenecek. Müşteriler, bu bilgileri inceleyip almaya karar verirse internet üzerinden alım gerçekleştirecek. Satıcı, hayvanı doğal ortamından getirip sahibine teslim edecek. Hayvan Hakları Federasyonu (HAYTAP) Başkanı Ahmet Kemal Şenpolat, hayvan satışının tamamen yasaklanmasını talep etti.

'Sırf cins diye binlerce dolarlık hayvan almaya gerek yok'

Hayvan Hakları Federasyonu (HAYTAP) Başkanı Ahmet Kemal Şenpolat, şunları kaydetti:
"Evcil hayvanların satışına ilişkin bir derece de olsa yasaklanması için madde geldi. Ancak kendilerine satış için bir yıl süre verildi, 14 Temmuz 2022 yılına kadar maalesef hayvan satışı devam edecek. Bu tarihten sonra bunların satışının olmaması gerekiyor. Fakat broşür üzerinden, katalogla internet üzerinden satışlar devam edecek. Dolayısıyla aslında biz zaten muradımıza eremedik. Esas istediğimiz şey tamamıyla bu satışın yasaklanması. Bizim esas derdimiz evcil hayvanların dükkânlarda yaşadığı ıstırap değil. Evet, bu da bir sorun ancak ana sorun bu hayvanların kontrolsüz bir şekilde neredeyse parasını veren herkese satılabiliyor olması. Daha sonrasında bu hayvanın terkedilmesini kontrol bile demiyorsunuz. Ardından hayvanların eşleştirilmesi ya da çiftleştirilmesi nedeniyle sokak hayvanlarına yönelik problemin artmasıyla biz bu yasayı istemiştik. Ancak biz artık çok büyük bir değişiklik olacağını sanmıyoruz. Belki eskisi gibi satışlar olmayacak ama aynı kişiler size katalogdan sunum yapacak. Hatta internetten hayvan seçim olanağınız olacak. Dolayısıyla popülasyonu aşağıya indirmeye yönelik bir madde değişikliği olmadı. Bu durum bizi çok umutlandırmadı ve sevindirmedi açıkçası. Ana sorunumuz bizim popülasyonu eritmekti. Hayvan bakımevlerinde bu kadar terkedilmiş hayvan varken hâlâ satışının tamamen yasaklanmaması bir şekil sorunun giderilmemesi için yapılmış hobi tatmini oluyor. Bu kadar zavallı hayvan var onların tedavisine destek olun. Sırf cins diye binlerce dolarlık hayvan almaya gerek yok."
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
© 2021 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca中国中文Çince
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
13:32DTSO: Sektörün en önemli malzemelerinin fiyatı son 18 ayda yüzde 250 arttı
13:28Nintendo NES'in tasarımcısı Uemura Masayuki hayatını kaybetti
13:27Kaşıkçı cinayetine ilişkin yanlışlıkla gözaltına alınan Suudi: Hayvanat bahçesinde gibiydim
13:25Dolardan yeni rekor: 13.90'ı aştı
13:23Britanya Yüksek Mahkemesi Assange'ın ABD'ye iadesine karar verdi
13:14Sağlık çalışanlarına yönelik suçlarda ceza artırımı anayasaya uygun bulundu
13:10Yeni Şafak yazarı: Uzun Adam’ın arkasına sığınıp banka hesaplarını doldurdunuz
13:05Bakan Yanık: İhtiyaç sahibi ailelerimize çocukları için 173 milyon TL yatıracağız
13:02Dali ve Edison'ın yaratıcılık uykusu gerçek çıktı: Derin uykuya geçmeden önce uyanmak verim sağlıyor
12:53Pfizer CEO'su: Omicron nedeniyle 4. doz aşıya beklenenden daha erken ihtiyaç duyulabilir
12:46Dünyada yaklaşık 200 milyon doz Sputnik V aşısı kullanıldı
12:35Eşini öldürüp, sabaha kadar başında bekledi: Polise giderek teslim oldu
12:34Tarımsal destek üzerinden alınan gelir vergisi, çiftçilere iade edilecek
12:29Prof. Ceyhan: Virüs zayıflamadı, bulaşıcılık açısından daha da güçlendi
12:28Elon Musk'tan istifa sinyali
12:25Uzman Doktor Aldemir: Yanlış uygulanan dudak dolguları körlüğe yol açabilir
12:12Kayseri'deki fosil kazılarında bütün halinde gergedan kafatası bulundu
12:08Pet shop'larda hayvan satışı 7 ay sonra sona erecek
12:08Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kadınlara yönelik taciz ve takip eylemlerinin cezaları ağırlaştırılacak
12:07Avcılar'da iki hırsız, marketin kasasını soyarken rehin aldıkları kasiyeri bıçakladı