https://tr.sputniknews.com/20211210/smart-trade-coin-ile-2-milyar-dolarlik-kripto-vurgunu-iddiasi-adliyeye-akin-ettiler-1051645827.html

Smart Trade Coin ile 2 milyar dolarlık kripto vurgunu iddiası: Adliyeye akın ettiler

Smart Trade Coin ile 2 milyar dolarlık kripto vurgunu iddiası: Adliyeye akın ettiler

2 milyar dolar çaldığı ve halen faaliyetlerine devam ettiği öne sürülen kripto para dolandırıcıları hakkında suç duyurusunda bulunuldu. 10.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-10T15:46+0300

2021-12-10T15:46+0300

2021-12-10T15:46+0300

türkiye

dolandırıcılık

kripto para

smart trade coin

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İstanbul Adalet Sarayı'na gelen grup, Smart Trade Coin isimli kripto para şirketi ve şirketle bağlantılı 11 kişi hakkında suç duyurusunda bulundu. Suç duyurusu dilekçesinde söz konusu 11 kişi hakkında “Bilişim sistemleri aracılığıyla dolandırıcılık suçu", “Nitelikli dolandırıcılık" ve “Yatırım tavsiyesi verme" suçlarından cezalandırılması istendi. Şikayetlerinin ardından mağdurlar adliye önünde açıklama yaptı.'Şirketin web sitesi halen açık'Mağdurların avukatı Adem Ay, mağdurların tüm birikimlerini ellerinden alındığını öne sürdü.Adem Ay, "Şirket hakkında en son yapmış olduğumuz savcılık görüşmesinde Marshall Adaları'nda kurulmuş hayali bir posta kutusu olduğu tarafımıza belirtilmiştir. Bununla birlikte ne yazık ki mağdurlar ve mağduriyet artmaya devam etmektedir. Çünkü şirketin web sitesi halen açık durumdadır. Halen kişiler reklam yapmaya devam etmektedir ve mağduriyet sayısı şikayetlere rağmen artmaya devam edecektir. Buradan soruşturmanın genişletilmesini ve kodlar üzerinden paraların nereye aktarıldığını ve nasıl buraya getirileceği noktasında araştırmanın tam manasıyla yapılması için savcılıklarımızın elini taşın altına koymasını istiyoruz. Toplamda ortalama 2 milyar dolardan bahsediyoruz" dedi.'Hem dolandırıldık hem de mağdur olduk'Mağdurlardan Nimet An seslerini duyuramadıklarını dile getirerek “6 aydır şikayetçi olmuşuz 6 ay içinde hiçbir şey yok. Bizim elimizden bütün yatırımlarımızı aldılar. Benim 4 tane yetimim var, benim eşim kendini asarak vefat etti. Biz hem dolandırıldık hem de mağdur olduk. Ben buradan Cumhurbaşkanıma sesleniyorum lütfen sesimizi duysunlar. Bize yardımcı olsunlar. Öyleyse bizde dolandırıcılık yapalım bizde kalkalım onun bunun parasıyla zevk yapalım. 40 bin elden verdim 185 bin lira değerindeki çeyreği de bozdurup elimden aldılar" dedi.''Aylık kazancın yüzde otuzunu vereceğiz' dediler'Mehmet Güvenç paralarını kripto para olarak gönderdiğini söyleyerek “Normalde bazı günler kripto para piyasasında yüzde otuz, yüzde elli, yüzde altmış, yüzde seksen dahi kazanabiliyorsunuz. Bu adamların bize verdikleri yanıt şuydu ' biz arkadaşlar bu robot vasıtasıyla borsalar arası kur farkından alım satım yaparak arbitraj dediğimiz sistem üzerinden size aylık kazancın yüzde otuzunu vereceğiz' dediler. Yani siz 100 lira yatırıyorsanız bu paranın bir ay içinde yüzde otuzunu verecekler. Yani bu şekilde bu sistemde para kazanırsınız dediler" şeklinde konuştu.Kafiye Çelebi ise 2016 yılında 30 bin dolar verdiğini söylerken, "Dairem vardı burada satmıştım dairenin parasını verdim. Şu andaki kaybım benim 300 bin dolar" ifadesini kullandı.

https://tr.sputniknews.com/20210625/yeni-saadet-zinciri-iddiasi-smart-trade-coin-uzerinden-200-bin-kisiden-100-milyon-dolar-topladilar-1044815547.html

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