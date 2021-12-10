https://tr.sputniknews.com/20211210/taylandda-patronunun-azarlarindan-usanan-kadin-fabrikayi-havaya-ucurdu-1051651844.html

Tayland'da patronunun azarlarından usanan kadın, fabrikayı havaya uçurdu

Tayland'da patronunun azarlarından usanan kadın, fabrikayı havaya uçurdu

Tayland'da bir kadının, patronuna kızdığı için çalıştığı yağ deposunu havaya uçurduğu iddia edildi. Çıkan yangının 40 milyon Tayland bahtı değerinde hasara... 10.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-10T18:06+0300

2021-12-10T18:06+0300

2021-12-10T18:33+0300

dünya

tayland

patron

işçi

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Tayland'da Nakhon Pathom kentinde yaşayan Ann Sriya isimli 38 yaşındaki işçi, Prapakorn Yağ'ın deposunda bir kağıt parçasını çakmakla yakıp, yakıt bidonunun içine atmakla suçlanıyor.Nakhon Pathom İl Korgenerali Thanayut Wuttijarathamron, şüphelinin gözaltına alındığını ve fabrikayı kendisinin kundakladığını 'itiraf ettiğini' iddia etti. Yetkililer, 29 Kasım'da gerçekleştiği belirtilen söz konusu patlamada kadının, polise verdiği ifadede kendisini sürekli azarlayan ve daha çok çalışmasını söyleyen patronuna kızdığı için yangın çıkardığı belirtiliyor.40 milyon Tayland bahtı değerinde hasara neden olan yangında herhangi bir can kaybı yaşanmadı. Polisin Sriya'yı gösterdiği iddia edilen güvenlik kamerası görüntülerine göre bir kişinin elinde kağıt parçasıyla depoya girdiği ve raftaki bir sıra bidonun arkasında gözden kayboluyor.Basına yapılan açıklamada, 9 yıldır Prapakorn Yağ için çalıştığını belirten kadının, soruşturma süresince tutuklu kalacağı ifade edildi.

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tayland, patron, işçi