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Tayland'da patronunun azarlarından usanan kadın, fabrikayı havaya uçurdu
18:06 10.12.2021 (güncellendi: 18:33 10.12.2021)
© Twitter/@FireDept33tayland
© Twitter/@FireDept33
Tayland'da bir kadının, patronuna kızdığı için çalıştığı yağ deposunu havaya uçurduğu iddia edildi. Çıkan yangının 40 milyon Tayland bahtı değerinde hasara neden olduğu belirtildi.
Tayland'da Nakhon Pathom kentinde yaşayan Ann Sriya isimli 38 yaşındaki işçi, Prapakorn Yağ'ın deposunda bir kağıt parçasını çakmakla yakıp, yakıt bidonunun içine atmakla suçlanıyor.
Nakhon Pathom İl Korgenerali Thanayut Wuttijarathamron, şüphelinin gözaltına alındığını ve fabrikayı kendisinin kundakladığını 'itiraf ettiğini' iddia etti.
Yetkililer, 29 Kasım'da gerçekleştiği belirtilen söz konusu patlamada kadının, polise verdiği ifadede kendisini sürekli azarlayan ve daha çok çalışmasını söyleyen patronuna kızdığı için yangın çıkardığı belirtiliyor.
Nakhon Pathom İl Korgenerali Thanayut Wuttijarathamron, şüphelinin gözaltına alındığını ve fabrikayı kendisinin kundakladığını 'itiraf ettiğini' iddia etti.
Yetkililer, 29 Kasım'da gerçekleştiği belirtilen söz konusu patlamada kadının, polise verdiği ifadede kendisini sürekli azarlayan ve daha çok çalışmasını söyleyen patronuna kızdığı için yangın çıkardığı belirtiliyor.
40 milyon Tayland bahtı değerinde hasara neden olan yangında herhangi bir can kaybı yaşanmadı.
Female employee 'blew up' oil warehouse in Thailand because she was 'angry at her boss' -- "has been working for Prapakorn Oil for nine years," .."She said her employer complained to her and caused her stress every day" https://t.co/tuSq0WxRUR— ChaSea (@itellsya) December 9, 2021
Polisin Sriya'yı gösterdiği iddia edilen güvenlik kamerası görüntülerine göre bir kişinin elinde kağıt parçasıyla depoya girdiği ve raftaki bir sıra bidonun arkasında gözden kayboluyor.
Basına yapılan açıklamada, 9 yıldır Prapakorn Yağ için çalıştığını belirten kadının, soruşturma süresince tutuklu kalacağı ifade edildi.
Basına yapılan açıklamada, 9 yıldır Prapakorn Yağ için çalıştığını belirten kadının, soruşturma süresince tutuklu kalacağı ifade edildi.