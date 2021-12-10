Uzman Doktor Aldemir: Yanlış uygulanan dudak dolguları körlüğe yol açabilir

“Sağlık personelleri olmayan kişiler tarafından güzellik merkezlerinde uygulanmakta ve kontrolsüz bir şekilde dolgu işlemi yapılmakta. Biz, hekimler olarak dolgu işlemini uygularken oldukça çekinerek temkinli uygulamaktayız. Komplikasyonlar olduğu için oldukça yavaş ve az miktarda kişileri kontrole çağırarak uygulamaktayız. Ancak dışarıda oldukça yaygın şekilde kullanılan hyoropen kullanımı direkt dolgunun ani bir şekilde deri altına, dudak bölgesine yoğun bir şekilde uygulanmasıyla sonuçlanıp, sonrasında yoğun komplikasyonlar olabiliyor. Özellikle damara dolgu maddesinin verilmesiyle o bölgede yoğun doku ölümleri ve geriye dönüşü olmayan kayıplar olabilmekte. O bölgedeki damar ağlarının birbirine bağlanmasından kaynaklı olarak o bölgede yine damar içine hyalüronik asit dolgu materyalinin verilmesiyle körlüğe kadar gidebilecek komplikasyonlar olabilmekte. Dolayısıyla bu tarz işlemler mutlaka hekimler tarafından, uzmanlık eğitimi almış kişiler tarafından yapılmalıdır. Kesinlikle güzellik merkezlerinde ya da başka yerlerde sağlık dışı personeller tarafından kesinlikle bu işlemler uygulanmamalıdır."