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Uzman Doktor Aldemir: Yanlış uygulanan dudak dolguları körlüğe yol açabilir
Uzman Doktor Aldemir: Yanlış uygulanan dudak dolguları körlüğe yol açabilir
Uzman Doktor Aldemir, dudaklara uygulanan dolgu materyalinin yanlış uygulanması halinde körlüğe neden olabileceğini söyledi. 10.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-10T12:25+0300
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Günümüzde en popüler estetik uygulamalardan biri haline gelen dudak dolgusu, güzellik merkezlerinde sağlık personeli ve işin uzmanı olmayan kişiler tarafından yapıldığında kötü sonuçlar doğurabiliyor.Yanlış uygulanan dolgu materyalleri geri dönüşü olmayan doku ölümlerine ve körlüğe kadar varan problemlere yol açabiliyor.Sivas Medicana Hastanesi Dermatoloji Uzmanı Doktor Aykut Aldemir, dolgu ömrünün yaklaşık 1 yıl olduğunu belirtti:‘Güzellik merkezlerinde yapılan dolgu işlemlerinden kaçının’Uzman Doktor Aykut Aldemir, hekimler olarak dolgu işlemini kontrollü bir şekilde uyguladıklarını ve sağlık personeli olmayan kişiler tarafından yapılan işlemlerin geri dönüşü olmayan komplikasyonlara yol açtığını belirterek, şunları söyledi:
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botoks, dolgu, dudak, kör etme

Uzman Doktor Aldemir: Yanlış uygulanan dudak dolguları körlüğe yol açabilir

12:25 10.12.2021 (güncellendi: 12:47 10.12.2021)
© İHADudak dolgusu
Dudak dolgusu - Sputnik Türkiye, 1920, 10.12.2021
© İHA
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Uzman Doktor Aldemir, dudaklara uygulanan dolgu materyalinin yanlış uygulanması halinde körlüğe neden olabileceğini söyledi.
Günümüzde en popüler estetik uygulamalardan biri haline gelen dudak dolgusu, güzellik merkezlerinde sağlık personeli ve işin uzmanı olmayan kişiler tarafından yapıldığında kötü sonuçlar doğurabiliyor.
Yanlış uygulanan dolgu materyalleri geri dönüşü olmayan doku ölümlerine ve körlüğe kadar varan problemlere yol açabiliyor.
Sivas Medicana Hastanesi Dermatoloji Uzmanı Doktor Aykut Aldemir, dolgu ömrünün yaklaşık 1 yıl olduğunu belirtti:
"Yaptığımız dolgu materyalleri hyalüronik asit içermekte. Biz bu dolgu materyallerini geçici olarak hastanın dudak bölgesine iğnelerle ya da ucu keskin olmayan travmatize edici etkisi olmayan materyallerle uygulamaktayız. Bu materyallerle uyguladığımızda dolgu ömrü 1 yıl kadar sürmekte ve sonrasında tekrar dolgu ömrü dolduğunda yeniden işlem yapılmakta.”

‘Güzellik merkezlerinde yapılan dolgu işlemlerinden kaçının’

Uzman Doktor Aykut Aldemir, hekimler olarak dolgu işlemini kontrollü bir şekilde uyguladıklarını ve sağlık personeli olmayan kişiler tarafından yapılan işlemlerin geri dönüşü olmayan komplikasyonlara yol açtığını belirterek, şunları söyledi:
“Sağlık personelleri olmayan kişiler tarafından güzellik merkezlerinde uygulanmakta ve kontrolsüz bir şekilde dolgu işlemi yapılmakta. Biz, hekimler olarak dolgu işlemini uygularken oldukça çekinerek temkinli uygulamaktayız. Komplikasyonlar olduğu için oldukça yavaş ve az miktarda kişileri kontrole çağırarak uygulamaktayız. Ancak dışarıda oldukça yaygın şekilde kullanılan hyoropen kullanımı direkt dolgunun ani bir şekilde deri altına, dudak bölgesine yoğun bir şekilde uygulanmasıyla sonuçlanıp, sonrasında yoğun komplikasyonlar olabiliyor. Özellikle damara dolgu maddesinin verilmesiyle o bölgede yoğun doku ölümleri ve geriye dönüşü olmayan kayıplar olabilmekte. O bölgedeki damar ağlarının birbirine bağlanmasından kaynaklı olarak o bölgede yine damar içine hyalüronik asit dolgu materyalinin verilmesiyle körlüğe kadar gidebilecek komplikasyonlar olabilmekte. Dolayısıyla bu tarz işlemler mutlaka hekimler tarafından, uzmanlık eğitimi almış kişiler tarafından yapılmalıdır. Kesinlikle güzellik merkezlerinde ya da başka yerlerde sağlık dışı personeller tarafından kesinlikle bu işlemler uygulanmamalıdır."
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