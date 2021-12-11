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Bakan Koca: Omicron varyantı 6 kişide tespit edildi, biri İstanbul'da
Bakan Koca: Omicron varyantı 6 kişide tespit edildi, biri İstanbul'da
Sağlık Bakanı Koca Omicron varyantının Türkiye'de görüldüğünü açıkladı. Bakan Koca biri İstanbul, 5'i İzmir olmak üzere 6 vakanın görüldüğünü bildirdi. 11.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-11T23:06+0300
2021-12-11T23:09+0300
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son dakika, fahrettin koca

Bakan Koca: Omicron varyantı 6 kişide tespit edildi, biri İstanbul'da

23:06 11.12.2021 (güncellendi: 23:09 11.12.2021)
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Sağlık Bakanı Koca Omicron varyantının Türkiye'de görüldüğünü açıkladı. Bakan Koca biri İstanbul, 5'i İzmir olmak üzere 6 vakanın görüldüğünü bildirdi.
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